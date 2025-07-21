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EEKE: Μετά από παρέμβαση μας καταργούνται οι χρεώσεις στις τράπεζες
Οικονομία
19:10 - 21 Ιουλ 2025

EEKE: Μετά από παρέμβαση μας καταργούνται οι χρεώσεις στις τράπεζες

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), σταθερά προσηλωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθούν οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, ανεξαρτήτως τραπεζικού δικτύου ή ιδιοκτησίας του ΑΤΜ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της τεκμηριωμένης αναφοράς που απέστειλε η ΕΕΚΕ στις 21 Ιουλίου 2025 προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισημαίνοντας τις καταχρηστικές και επιβαρυντικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, ιδιαίτερα μετά την ανάθεση της λειτουργίας 850 ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Cashflex.

Η ΕΕΚΕ ανέδειξε πως οι προμήθειες έως και 2,10 ευρώ ανά συναλλαγή, σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών, παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της καθολικής εξυπηρέτησης, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 και τη σχετική νομοθεσία.

Σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης και της κοινωνικής αντίδρασης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως οι εν λόγω χρεώσεις μηδενίζονται, προστατεύοντας έτσι εκατομμύρια καταναλωτές, με έμφαση στους πολίτες που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές ψηφιακές συναλλαγές.

Η ΕΕΚΕ χαιρετίζει την παρέμβαση αυτή, επισημαίνοντας ότι οι συλλογικές φωνές των καταναλωτών μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές. Θα συνεχίσει με συνέπεια να παρεμβαίνει σε ζητήματα που θίγουν το εισόδημα, την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

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