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Το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη επενδύει στη νέα γενιά, στηρίζοντας την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:56 - 21 Ιουλ 2025

Το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη επενδύει στη νέα γενιά, στηρίζοντας την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη, στο πλαίσιο της ενεργής υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλες τις βαθμίδες, βρίσκεται δίπλα στους επιχειρηματίες του μέλλοντος και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - ACEin, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Με την πρόσφατη συμμετοχή της ως Χορηγός στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES Program), ενισχύει τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου να καλλιεργήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της νέας γενιάς.

Το YES Program, το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας από ελληνικό πανεπιστήμιο, πραγματοποιείται φέτος για 16η χρονιά και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Μέσα από μαθήματα με διδάσκοντες του ΟΠΑ, επιχειρηματικά παίγνια και ανάπτυξη πραγματικών business plans, οι μαθητές εκπαιδεύονται στη δημιουργία και υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, με τις καλύτερες να βραβεύονται. Μέχρι σήμερα, 700 μαθητές από 250 σχολεία – από την Αττική, την Κρήτη, την επαρχία και απομακρυσμένες περιοχές όπως οι Φούρνοι, η Λέσβος και η Κύπρος – έχουν συμμετάσχει με υποτροφία.

Η εταιρεία το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει στην κοινωνία και να ενισχύει πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική εμπειρία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στήριξε το YES Program με χρηματική χορηγία, πραγματοποιώντας παράλληλα δειγματοδιανομή των προϊόντων στους μαθητές, μαζί με ενημέρωση για τη διατροφική τους αξία.
Η ενέργεια εντάσσεται στον πυλώνα διατροφής και υγείας του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και αποτελεί συνέχεια της δράσης «Αποστολή: Διατροφή | Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά!» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην Κρήτη, στο Τσατσαρωνάκειο Ίδρυμα, και περιλάμβανε εκπαίδευση μαθητών Δημοτικών σχολείων στην Κίσσαμο Χανίων, από τον διατροφολόγο Μάνο Δημητρούλη και την ομάδα του.

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