Το «Χ» αρνείται να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές: Καταγγέλλει πολιτικά υποκινούμενη έρευνα

Η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ιδιοκτησίας Έλον Μασκ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές, καταγγέλλοντας πως η προκαταρκτική ποινική έρευνα εις βάρος της είναι πολιτικά υποκινούμενη και πλήττει την ελευθερία του λόγου. Η έρευνα, που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εστιάζει στο κατά πόσο η εταιρεία τροποποίησε αλγορίθμους και συνέλεξε προσωπικά δεδομένα με δόλιο τρόπο.

Η πλατφόρμα έκανε λόγο για «παραμόρφωση της γαλλικής νομοθεσίας» με στόχο να εξυπηρετηθεί πολιτική ατζέντα και ξεκαθάρισε πως δεν θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αρχών. Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς, ωστόσο, η άρνηση συνεργασίας ενδέχεται να οδηγήσει από την επιβολή προστίμου μέχρι και κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Η έρευνα φέρεται να έχει υποκινηθεί από τον Γάλλο βουλευτή Ερίκ Μποτορέλ, ο οποίος κατηγόρησε την πλατφόρμα για χειραγώγηση του αλγορίθμου της και για ξένη παρέμβαση. Το Χ απέρριψε τους ισχυρισμούς ως απολύτως αβάσιμους και έκανε λόγο για προσωπική εμπάθεια από τους εμπλεκόμενους ερευνητές. Σύμφωνα με το Χ, οι αρχές ζήτησαν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αναρτήσεων χρηστών, κάτι που θεωρεί πως συνιστά υπέρβαση εξουσίας.

Στο στόχαστρο της πλατφόρμας βρέθηκαν οι ερευνητές Νταβίντ Σαβαλαριάς και Μαζιγιάρ Παναΐ. Ο δεύτερος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, δηλώνοντας μάλιστα ότι εξετάζει προσφυγή στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση. Από την πλευρά του, το Χ δεν απάντησε στην απειλή νομικής ενέργειας, αλλά επέκρινε τη χρήση του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος για την έρευνα, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η παρακολούθηση προσωπικών συσκευών υπαλλήλων της.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως προς τη ρύθμιση της διαδικτυακής ρητορικής. Ο Έλον Μασκ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λογοκρισία και καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου, ενώ έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δική της έρευνα για πιθανές παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο στην πλατφόρμα.