ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το «Χ» αρνείται να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές: Καταγγέλλει πολιτικά υποκινούμενη έρευνα
Ειδήσεις
18:58 - 21 Ιουλ 2025

Το «Χ» αρνείται να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές: Καταγγέλλει πολιτικά υποκινούμενη έρευνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ιδιοκτησίας Έλον Μασκ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές, καταγγέλλοντας πως η προκαταρκτική ποινική έρευνα εις βάρος της είναι πολιτικά υποκινούμενη και πλήττει την ελευθερία του λόγου. Η έρευνα, που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εστιάζει στο κατά πόσο η εταιρεία τροποποίησε αλγορίθμους και συνέλεξε προσωπικά δεδομένα με δόλιο τρόπο.

Η πλατφόρμα έκανε λόγο για «παραμόρφωση της γαλλικής νομοθεσίας» με στόχο να εξυπηρετηθεί πολιτική ατζέντα και ξεκαθάρισε πως δεν θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αρχών. Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς, ωστόσο, η άρνηση συνεργασίας ενδέχεται να οδηγήσει από την επιβολή προστίμου μέχρι και κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Η έρευνα φέρεται να έχει υποκινηθεί από τον Γάλλο βουλευτή Ερίκ Μποτορέλ, ο οποίος κατηγόρησε την πλατφόρμα για χειραγώγηση του αλγορίθμου της και για ξένη παρέμβαση. Το Χ απέρριψε τους ισχυρισμούς ως απολύτως αβάσιμους και έκανε λόγο για προσωπική εμπάθεια από τους εμπλεκόμενους ερευνητές. Σύμφωνα με το Χ, οι αρχές ζήτησαν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αναρτήσεων χρηστών, κάτι που θεωρεί πως συνιστά υπέρβαση εξουσίας.

Στο στόχαστρο της πλατφόρμας βρέθηκαν οι ερευνητές Νταβίντ Σαβαλαριάς και Μαζιγιάρ Παναΐ. Ο δεύτερος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, δηλώνοντας μάλιστα ότι εξετάζει προσφυγή στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση. Από την πλευρά του, το Χ δεν απάντησε στην απειλή νομικής ενέργειας, αλλά επέκρινε τη χρήση του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος για την έρευνα, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η παρακολούθηση προσωπικών συσκευών υπαλλήλων της.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως προς τη ρύθμιση της διαδικτυακής ρητορικής. Ο Έλον Μασκ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λογοκρισία και καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου, ενώ έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δική της έρευνα για πιθανές παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη επενδύει στη νέα γενιά, στηρίζοντας την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη επενδύει στη νέα γενιά, στηρίζοντας την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες

braingain.ose: Ο ΟΣΕ καλεί έμπειρο προσωπικό από Ελλάδα και εξωτερικό για να στελεχώσει τον σιδηρόδρομο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

braingain.ose: Ο ΟΣΕ καλεί έμπειρο προσωπικό από Ελλάδα και εξωτερικό για να στελεχώσει τον σιδηρόδρομο

Θα κάνει όντως καύσωνα ή υπερβάλλουν οι μετεωρολόγοι;
Ειδήσεις

Θα κάνει όντως καύσωνα ή υπερβάλλουν οι μετεωρολόγοι;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
Ειδήσεις

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες
Ειδήσεις

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο
Business Facts

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ
Επιχειρήσεις

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:08

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Αραγτσί - Τι συζητήθηκε

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ