ΠΑΣΟΚ: Το προσχέδιο προϋπολογισμού επικυρώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης με την κοινωνία

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, κάνοντας λόγο για «οριστικό διαζύγιο» με την κοινωνία και καταλογίζοντας ελλείψεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, του ιδιωτικού χρέους και των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας.

Η ανακοίνωση:

Το προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη από την κοινωνία.

Όσο κι αν ψάξει κανείς στο κατατεθέν προσχέδιο, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει μια χαραμάδα ελπίδας για την ακρίβεια που συμπιέζει αφόρητα τα χαμηλά εισοδήματα, για τα τέσσερα εκατομμύρια ΑΦΜ που βρίσκονται παγιδευμένα στο ιδιωτικό χρέος, καθώς και για τη μη τουριστική Ελλάδα που βιώνει συρρίκνωση και παρακμή. Όλοι τους θα συνεχίσουν να παραμένουν εκτός των τειχών και το 2027.

Τα αντίστοιχα επιφυλάσσει το προσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τη νέα γενιά, που αναζητούν έναν τόνο αισιοδοξίας για τη ζωή τους.

Για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, ούτε λόγος.

Αντίθετα, το προσχέδιο με προσεκτικές διατυπώσεις υπαινίσσεται πιθανότητες μεγαλύτερων δυσκολιών για την κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης, δεν λέει όμως τίποτα για την ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας που έλαβε ακραία χαρακτηριστικά τα τελευταία επτά χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος του προσχεδίου, έχουμε μια επανάληψη του γνωστού σκηνικού των τελευταίων ετών.

Η Κυβέρνηση και το 2026 έπεσε έξω στο ρυθμό ανάπτυξης που κλείνει χαμηλότερα από τις προβλέψεις της πριν ένα χρόνο και, αντίστροφα, στον πληθωρισμό που κλείνει ψηλότερα. Εκεί που ξεπερνάει τις προβλέψεις της, είναι στο πρωτογενές πλεόνασμα που τροφοδοτείται από τον πληθωρισμό και τους έμμεσους φόρους.

Η ίδια εικόνα των τελευταίων ετών επαναλαμβάνεται και στο κρίσιμο ζήτημα των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, με κορυφαία την παραγωγικότητα, αλλά και την ψηφιοποίηση με την καινοτομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας αποτελεί ήδη τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας.

Όσο για την ορατή αποκλιμάκωση του χρέους, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πληθωρισμό και στα πλεονάσματα της υπερφορολόγησης. Με στοιχειώδη αναπτυξιακή αξιοποίηση των πόρων που διαχειρίστηκε η Κυβέρνηση της ΝΔ, το χρέος θα είχε αποκλιμακωθεί ταχύτερα και κυρίως με πιο υγιή τρόπο.

Το ζήτημα δεν είναι η δημοσιονομική σταθερότητα που για το ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ζήτημα είναι ότι οι προτεραιότητες της Χώρας και των πολιτών της δεν συμπίπτουν με τις ανάγκες των εκλεκτών της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.