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Ελ Νίνιο: 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα χάσουν τη ζωή τους έως το Φεβρουάριο λόγω της ζέστης
Περιβάλλον
14:56 - 05 Οκτ 2026

Ελ Νίνιο: 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα χάσουν τη ζωή τους έως το Φεβρουάριο λόγω της ζέστης

Reporter.gr Newsroom

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Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα χάσουν τη ζωή τους έως το Φεβρουάριο εξαιτίας της επιπλέον ζέστης που προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις κλιματολόγων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο αριθμός αυτός έρχεται να προστεθεί στους πρόωρους θανάτους που έχουν ήδη προκληθεί από τις θερμοκρασίες οι οποίες έχουν αυξηθεί εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις θα καταγραφούν σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ινδονησία έως την Ινδία και από τη Νιγηρία έως τις ΗΠΑ. Αναμένονται επίσης πολλοί ακόμη θάνατοι εξαιτίας των ξηρασιών, των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρών που προκαλούν τα φαινόμενα Ελ Νίνιο.

Οι επιστημονικές προβλέψεις και τα μέτρα προστασίας

Οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη υπολογίστηκαν σε περιφερειακό επίπεδο και οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι προβλέψεις μπορούν, ως εκ τούτου, να δείξουν πού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέτρα για την προστασία των ανθρώπων και τη διάσωση ζωών. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καλύτερες προγνώσεις για τον καύσωνα, κέντρα δροσιάς όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να καταφεύγουν, ενίσχυση του προσωπικού στις ιατρικές εγκαταστάσεις κατά τις θερμότερες ώρες και προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Το Ελ Νίνιο που θερμαίνει αυτή τη στιγμή τον πλανήτη ξεπέρασε τη Δευτέρα το υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο φαινόμενο, αρκετούς μήνες νωρίτερα από την αναμενόμενη κορύφωσή του. Η θερμότητα είναι τόσο μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενα αντίστοιχα φαινόμενα, ώστε οι επιστήμονες την έχουν χαρακτηρίσει «αδιανόητη». Τα Ελ Νίνιο είναι φυσικά κλιματικά φαινόμενα, όμως ενδέχεται να επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Η εκτίμηση των 451.000 ανθρώπων είναι ένας τόσο μεγάλος αριθμός που μπορεί να προκαλεί μούδιασμα, όμως αποτελείται από γονείς και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες και γείτονες, ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά, φροντίζουν τις οικογένειές τους και ζουν τη ζωή τους», δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος ήταν ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Ειδικότερα, η εκτίμηση των θανάτων αφορά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2026, καθώς ορισμένοι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη θα έχουν ήδη σημειωθεί, έως τον Φεβρουάριο του 2027, όταν ολοκληρώνονται οι τρέχουσες προβλέψεις για τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, αναμένεται ότι τα αυξημένα επίπεδα θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027.

Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι χώρες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες είναι οι τροπικές χώρες Νιγηρία, Ινδονησία, Σουδάν, Ινδία και Βραζιλία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μεταξύ των 20 χωρών που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, με περίπου 3.500 επιπλέον θανάτους από τη ζέστη. Σε ευρύτερο επίπεδο, η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να πληγούν σημαντικά.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί επίσης μια «καρτ ποστάλ από το μέλλον μας», όπως ανέφεραν οι ερευνητές, καθώς ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κλιματική κρίση θα έχει προκαλέσει σε περίπου 20 χρόνια από σήμερα.

«Η ενίσχυση της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και η καλύτερη στόχευση των προσπαθειών μας μπορούν να σώσουν πολλές ζωές φέτος», δήλωσε η συν-συγγραφέας της έκθεσης, δρ. Τάμα Κάρλετον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

«Όμως, σε 20 χρόνια από τώρα, όταν οι σημερινές ακραίες θερμοκρασίες θα έχουν γίνει η νέα κανονικότητα, δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα για να σχεδιάσουμε, να εφαρμόσουμε και να αξιολογήσουμε τα εργαλεία που θα σώσουν ζωές τα επόμενα χρόνια».

Οι προβλέψεις έγιναν με τη χρήση μεθόδων που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες και οι οποίες καταγράφουν τη σχέση, μήνα προς μήνα, μεταξύ της θερμοκρασίας και των επιπλέον θανάτων από τη ζέστη σε 24.378 περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά συνδυάστηκαν με τις προβλέψεις για τις υψηλότερες θερμοκρασίες που αναμένεται να προκαλέσει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες.

Ως βάση σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των θανάτων από τη ζέστη σε έναν μέσο μήνα κατά την περίοδο 1996-2025.

«Οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να προβλέπουν πότε πρόκειται να υπάρξουν σοκ στις καλλιέργειες και να προειδοποιούν εγκαίρως γι’ αυτά», δήλωσε ο Γκρίνστοουν. «Η νέα αυτή έκθεση ανοίγει τον δρόμο ώστε να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για ένα ακόμη σημαντικότερο αποτέλεσμα – θα έλεγα το σημαντικότερο αποτέλεσμα – που είναι ο θάνατος».

Η έκθεση πρόκειται να υποβληθεί σε επιστημονικό περιοδικό για αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες, όμως ο Γκρίνστοουν δήλωσε ότι, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, «θα ήταν ανεύθυνο να την κρατήσουμε για εμάς».

Επιπτώσεις και στην επισιτιστική ασφάλεια

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο θα πλήξουν και την παγκόσμια προσφορά τροφίμων, με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να προειδοποιεί τον Αύγουστο ότι το φαινόμενο είναι πιθανό να οδηγήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία πείνα και να προκαλέσει αύξηση των τιμών.

Ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο το 1877-1878 είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 50 εκατομμύρια θανάτους εξαιτίας της ξηρασίας και του λιμού, με την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα να πλήττονται σοβαρά.

Η καθηγήτρια Φρίντεριγκε Ότο, από το Imperial College του Λονδίνου, δήλωσε τη Δευτέρα στον Guardian:

«Το τρέχον φαινόμενο Ελ Νίνιο αποτελεί μια τεράστια ανακατανομή ενέργειας στο κλιματικό σύστημα και είναι επικίνδυνο, επειδή εξελίσσεται πάνω από ένα πολύ θερμότερο κλιματικό σύστημα, το οποίο έχει επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

»Ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιοχές του κόσμου θα δούμε ακραίες θερμοκρασίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, με όλες τις συνέπειές τους για την υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και την υδατική πίεση.

»Το Ελ Νίνιο έρχεται και φεύγει, όμως όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, εκδηλώνεται πάνω σε μια ολοένα θερμότερη βάση, καθιστώντας πολύ δυσκολότερη για τις κοινότητες την αντιμετώπιση των συνεπειών του».

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