Ξέφυγαν τα κρατικά φέσια: Στα €3,82 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου τον Αύγουστο

Νέο άλμα κατέγραψαν τον Αύγουστο τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, προμηθευτές, ασφαλισμένους και φορολογουμένους, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα των κρατικών ληξιπρόθεσμων οφειλών όχι μόνο παραμένει, αλλά διευρύνεται. Συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος των κρατικών «φεσιών» έφτασε τα 3,823 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 552 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Την ίδια στιγμή, νέα εκτόξευση σημειώθηκε στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,023 δισ. ευρώ, από 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη στις επιστροφές που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει 90 ημέρες καθυστέρησης, καθώς σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν μήνα.

Τα νοσοκομεία κρατούν τα «σκήπτρα»

Στο μεταξύ, στην κορυφή της λίστας των φορέων με τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένουν τα νοσοκομεία. Τα χρέη τους αυξήθηκαν τον Αύγουστο στα 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 1,307 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Μέσα σε έναν μήνα προστέθηκαν δηλαδή άλλα 93 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του συστήματος υγείας να περιορίσει το συσσωρευμένο απόθεμα οφειλών.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Από 681 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, ανήλθαν στα 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση 52 εκατ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται και περίπου 280 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

Ανεβαίνουν ξανά τα χρέη δήμων και περιφερειών

Στο μέτωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 329 εκατ. ευρώ, έναντι 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Η μεταβολή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με το τέλος του 2025. Τότε οι οφειλές δήμων και περιφερειών είχαν περιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λίγους μήνες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Αυξημένα ήταν και τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, τα οποία έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ, από 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στα 150 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων. Από αυτά, 61 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 36 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σπάει το φράγμα του 1 δισ. ευρώ στις επιστροφές

Την ίδια ώρα, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τις επιστροφές φόρων. Μέσα σε έναν μήνα, το συνολικό ύψος των εκκρεμών επιστροφών αυξήθηκε κατά περίπου 394 εκατ. ευρώ, από 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο στα 1,023 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Η εκτίναξη, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό αφορά παλιές ή προβληματικές υποθέσεις. Η μεγάλη αύξηση εντοπίζεται κυρίως στις επιστροφές που βρίσκονται σε αναμονή για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Συγκεκριμένα, το ποσό αυξήθηκε από 375 εκατ. ευρώ σε 775 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 400 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Η εξέλιξη συνδέεται, πάντως, με την ολοκλήρωση της μαζικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων, μεγάλος αριθμός φορολογουμένων βρέθηκε με πιστωτικό υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί απότομα ο όγκος των υποθέσεων που πρέπει να περάσουν από τα επόμενα στάδια μέχρι την τελική επιστροφή.

Δεν είναι όλα τα 1,023 δισ. ευρώ «καθυστερημένα»

Από το συνολικό ποσό, πάντως, των 1,023 δισ. ευρώ, τα 248 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που έχουν ξεπεράσει τις 90 ημέρες.

Και εδώ, όμως, απαιτείται προσεκτική ανάγνωση των αριθμών. Από τα 248 εκατ. ευρώ, τα 158 εκατ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις στις οποίες η επιστροφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για λόγους που συνδέονται με τον δικαιούχο, όπως η μη ανταπόκριση ή η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τα υπόλοιπα 90 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών που δεν συνδέονται με αντίστοιχες εκκρεμότητες του φορολογουμένου.

Η διάκριση αυτή περιορίζει ως έναν βαθμό την εικόνα μιας γενικευμένης έκρηξης των πραγματικά ληξιπρόθεσμων επιστροφών. Ωστόσο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι το Δημόσιο καλείται να διαχειριστεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο επιστροφών και συμψηφισμών.

Ο μεγάλος όγκος των πιστωτικών εκκαθαρίσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι η απότομη αύξηση στις επιστροφές κάτω των 90 ημερών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό συνέπεια της χρονικής συγκέντρωσης των φορολογικών δηλώσεων.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των Ε1, χιλιάδες πιστωτικές εκκαθαρίσεις πέρασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο στάδιο της επεξεργασίας. Από εκεί και πέρα, κάθε υπόθεση πρέπει να ελεγχθεί και να διασταυρωθεί, ενώ ανάλογα με την περίπτωση ακολουθεί είτε απευθείας επιστροφή είτε συμψηφισμός με άλλες οφειλές.

Σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή δικαιολογητικά, γεγονός που επιμηκύνει τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η «Συνέπεια» βάζει στο μικροσκόπιο τους φορείς

Η νέα εικόνα των κρατικών οφειλών, πάντως, αυξάνει την πίεση προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να περιορίσουν τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Παρά τις συστάσεις του οικονομικού επιτελείου για ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεων, τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν ότι το απόθεμα των χρεών προς ιδιώτες εξακολουθεί να αυξάνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τον Δεκέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία θα επιχειρήσει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται οι οφειλές του Δημοσίου.

Μέσω της πλατφόρμας θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κάθε φορέα, αλλά και η πορεία εξόφλησής τους. Στο στόχαστρο θα βρεθούν κυρίως οι οργανισμοί που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις.

Οι φορείς με επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις από τους στόχους πληρωμών θα καταγράφονται σε ειδική λίστα, αυξάνοντας την πίεση για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους.