Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.10.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Ειδικότερα, η αξία τους ανήλθε σε €4.261,1 εκατ., έναντι €3.363,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση €897,4 εκατ. ή 26,7%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €6.466,7 εκατ., από €5.492,4 εκατ. τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση €974,3 εκατ. ή 17,7%. Καθώς η αύξηση των εισαγωγών σε απόλυτες τιμές υπερέβη εκείνη των εξαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €76,9 εκατ. ή 3,6%, φτάνοντας τα €2.205,6 εκατ., έναντι €2.128,7 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και οι εμπορευματικές συναλλαγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €2.668,4 εκατ. τον Αύγουστο του 2026, έναντι €2.371,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση €296,5 εκατ. ή 12,5%. Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €4.571,1 εκατ., από €4.409,8 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο κατά €161,3 εκατ. ή 3,7%. Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε στα €1.902,7 εκατ., από €2.037,9 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €135,2 εκατ. ή 6,6%.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών αποτυπώνεται και στα στοιχεία του οκταμήνου Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, με την αξία τους να ανέρχεται σε €37.109,5 εκατ., έναντι €31.861,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση €5.248,2 εκατ. ή 16,5%. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €58.292,9 εκατ., από €53.878,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενισχυμένες κατά €4.414,4 εκατ. ή 8,2%. Θετική εξέλιξη αποτελεί ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο υποχώρησε στα €21.183,4 εκατ., έναντι €22.017,2 εκατ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση €833,8 εκατ. ή 3,8%.

Εξίσου θετική είναι η εικόνα του οκταμήνου Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε €26.382,8 εκατ., έναντι €24.520,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση €1.862,6 εκατ. ή 7,6%. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €44.273,4 εκατ., από €43.414,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο €858,8 εκατ. ή 2,0%. Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε κατά €1.003,8 εκατ. ή 5,3%, υποχωρώντας στα €17.890,6 εκατ., έναντι €18.894,4 εκατ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Επιπλέον, βελτίωση καταγράφεται στον βαθμό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 63,7% κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, έναντι 59,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες. Θετική είναι η εικόνα και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τον αντίστοιχο δείκτη να ενισχύεται στο 59,6%, από 56,5% το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της σχέσης εξαγωγών προς εισαγωγές.

Σε επίπεδο κλάδων, η εξαγωγική δραστηριότητα κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 παρουσίασε θετική εικόνα στους περισσότερους τομείς, με τα πετρελαιοειδή να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, κατά €3.597,5 εκατ. (+44,9%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική άνοδο των ελληνικών εξαγωγών. Σημαντική ενίσχυση σημείωσε και ο κλάδος των τροφίμων, με αύξηση €635,2 εκατ. (+10,5%), ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των μηχανημάτων–οχημάτων, με άνοδο €429,8 εκατ. (+13,6%), και των πρώτων υλών, με €246,8 εκατ. (+22,6%). Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα βιομηχανικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση €223,8 εκατ. (+4,4%), τα χημικά προϊόντα με €207,3 εκατ. (+5,0%) και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα με €46,8 εκατ. (+1,9%). Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι εξαγωγές ποτών–καπνών, με οριακή αύξηση €0,3 εκατ. Αντίθετα, υποχώρηση παρουσίασαν τα λίπη και έλαια, με μείωση €136,6 εκατ. (-19,3%), καθώς και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία κατέγραψαν πτώση €4,6 εκατ. (-4,5%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των ελληνικών εξαγωγών, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 σημειώθηκε αξιόλογη άνοδος τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς την ΕΕ διαμορφώθηκαν σε €21.251,2 εκατ., έναντι €18.309,8 εκατ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση €2.941,4 εκατ. ή 16,1%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθαν σε €15.858,3 εκατ., από €13.551,5 εκατ. πέρυσι, ενισχυμένες κατά €2.306,8 εκατ. ή 17,0%. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 57,3%, έναντι 57,5% το 2025, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών αυξήθηκε οριακά σε 42,7%, από 42,5%.

Εξετάζοντας τις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε την κυρίαρχη θέση της ως εξαγωγικός προορισμός, απορροφώντας το 67,2% του συνόλου, έναντι 65,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αξία των εξαγωγών προς την ΕΕ ανήλθε σε €17.729,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €1.565,6 εκατ. ή 9,7%. Παράλληλα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες διαμορφώθηκαν σε €8.653,2 εκατ., από €8.356,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο €297,0 εκατ. ή 3,6%. Το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 32,8%, έναντι 34,1% το 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 84% της συνολικής αύξησης των εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή κατά το οκτάμηνο του 2026 προήλθε από την ενίσχυση των εξαγωγών προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή τους στη θετική πορεία των μη πετρελαϊκών εξαγωγών.