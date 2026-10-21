«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο απειλεί να σαρώσει τον πλανήτη με ακραία ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία

Το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να προκαλέσει ρεκόρ αύξησης των θερμοκρασιών των ωκεανών στον Ειρηνικό, καθώς εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη σαν «καταστροφική σφαίρα», προκαλώντας πλημμύρες και ξηρασίες, προειδοποίησαν την Τετάρτη (21/10) αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, η νέα εποχική πρόγνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) προβλέπει ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα εξελιχθεί σε εξαιρετικά ισχυρό, με τις θερμοκρασίες στον κεντρικό Ειρηνικό να αυξάνονται κατά περίπου 3,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, φτάνοντας στην κορύφωσή τους γύρω στον Δεκέμβριο.

«Δεν έχουμε καταγράψει ποτέ στο ιστορικό μας τιμή 3,8 βαθμών. Σε ορισμένα προηγούμενα επεισόδια Ελ Νίνιο που συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί, έχουμε δει τιμές γύρω στους 3 βαθμούς, με πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, ξεπερνάμε αυτό το όριο», δήλωσε η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστ Σαούλο.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί τη θερμή φάση του φυσικά εμφανιζόμενου κύκλου Ελ Νίνιο – Νότια Ταλάντωση, ενός κλιματικού φαινομένου που επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως τονίζεται, τείνει να προκαλεί αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και να διαταράσσει τα πρότυπα βροχοπτώσεων σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, οδηγώντας σε ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σε έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες.

Πρόκειται για ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο, το οποίο δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να ενισχύσει την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο.

Όπως επισημαίνει το Reuters, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το Ελ Νίνιο θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πιέσεις που δέχονται οι υπηρεσίες στέγασης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, ο κίνδυνος πλημμυρών στη νότια Αφρική αναμένεται να αυξηθεί από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεωργία και τα αποθέματα νερού. Αντίθετα, στη Λατινική Αμερική ενδέχεται να σημειωθούν αυξημένες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον WMO.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και ο Τομ Φλέτσερ, υφυπουργός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, απηύθυναν έκκληση για άμεση δράση, προκειμένου να προετοιμαστούν οι χώρες για τις επιπτώσεις του φαινομένου.

«Αυτό το Ελ Νίνιο είναι ένα γιγαντιαίο φαινόμενο, μια καταστροφική σφαίρα. Θα σαρώσει τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική και τη Νότια Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, φέρνοντας ακραία ζέστη, ξηρασίες και πλημμύρες», δήλωσε ο Φλέτσερ, προειδοποιώντας για τεράστιες ανθρωπιστικές συνέπειες.

Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο πείνας, πρόσθεσε.