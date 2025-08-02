ΠΑΣΟΚ: Κόπηκε η «Σορβόνη» με το 1 «ν»
Πολιτική
14:30 - 02 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Κόπηκε η «Σορβόνη» με το 1 «ν»

Reporter.gr Newsroom
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης σχολίασε με ειρωνικό τόνο την απόρριψη της αίτησης του γαλλικού πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για το «παλάτι στην άμμο» της κυβέρνησης.

Ο κ. Παραστατίδης επικρίνει τον πρώην υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι, αντί για πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, εγκρίθηκαν παραρτήματα υφιστάμενων κολεγίων. Τονίζει ότι το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων καταρρίφθηκε και ειρωνεύεται τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ρωτώντας αν τελικά «έρχεται η Σορβόννη».

Ολόκληρη η δήλωση Στέφανου Παραστατίδη αναφέρει: «Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Και κάπως έτσι η πολυθρύλητη "Σορβόνη" με το ενα "ν", που δεν ήταν βέβαια το Πανεπιστήμιο των διεθνών διακρίσεων, δεν έλαβε άδεια λειτουργίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones έμεινε εκτός και μαζί κατέπεσε το κεντρικό επιχείρημα του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη οτι με τον νόμο του ιδρύονται δήθεν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια διεθνούς φήμης.

Η πραγματικότητα είναι πιο ...πεζή καθώς με τον νόμο του βαφτίστηκαν πανεπιστήμια, τα κολλέγια που λειτουργούσαν επι χρόνια στην Ελλάδα.

Δεδομένου οτι προ ολίγων μηνών ο τότε αρμόδιος υπουργός χαρακτήριζε το ΠΑΣΟΚ ως "οι αιώνιοι καθηγητές στις κυβιστήσεις", θα είχε ενδιαφέρον η κυβέρνηση να μας εξηγήσει αν τελικά... έρχεται η "Σορβόννη".

Υ. Γ. Περισσότερα από εμάς προσεχώς».

