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ΥΠΕΘΟ για Τσίπρα: Το rebranding κατέληξε replay
Πολιτική
19:44 - 05 Σεπ 2025

ΥΠΕΘΟ για Τσίπρα: Το rebranding κατέληξε replay

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την απάντηση που έδωσαν οι κυβερνητικοί κύκλοι στον Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή (5/9), άμεση ήταν και η αντίδραση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αιχμή την πρόταση του πρώην πρωθυπουργού για την «πατριωτική συνεισφορά» και το μεταναστευτικό ισοζύγιο.  

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που σαν αποτέλεσμα είχε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, κεφαλαιακούς ελέγχους και την επιβολή 30 νέων φόρων και εισφορών, να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις», αναφέρει αρχικά το ΥΠΕΘΟ και συνεχίζει:

«Το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά», χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη.»

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η πολιτική μείωση φόρων είναι βασική πολιτική της επιλογή», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται:

«Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας, προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές.

Όσο για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του. Ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης.Το rebranding κατέληξε replay.», καταλήγει το ΥΠΕΘΟ.

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