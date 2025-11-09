Συνέντευξη Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» από Μαξίμου - «Εμμονικό» τον χαρακτηρίζει ο Λαζαρίδης
Πολιτική
19:42 - 09 Νοε 2025

Συνέντευξη Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» από Μαξίμου - «Εμμονικό» τον χαρακτηρίζει ο Λαζαρίδης

Reporter.gr Newsroom
Αν και το Μέγαρο Μαξίμου δεν προχώρησε σε σχολιασμό των λεγόμενων του Αντώνη Σαμαρά απαντώντας με το λακωνικό «ουδέν σχόλιο», ο βουλευτής Καβάλας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτηση του τον χαρακτηρίζει «εμμονικό με τη Νέα Δημοκρατία» και χωρίς σχέδιο.

Στα όσα ισχυρίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 απάντησε με ανάρτηση του ο Μακάριος Λαζαρίδης. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του ανέφερε:

«Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο Αντώνης Σαμαράς στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑNT1TV. Δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, φτάνοντας μάλιστα και σε προσωπικές επιθέσεις προς αυτόν.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά.

Η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο για τη νύξη του κ. Σαμαρά προς το πρόσωπό μου, με τον χαρακτηρισμό «βεζύρης», θέλω να ξεκαθαρίσω: υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα πως η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού που υπηρέτησε επιτυχώς τη χώρα είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

