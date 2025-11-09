Σαμαράς - Δεν απέκλεισε νέο κόμμα: Όταν λάβω τις αποφάσεις μου, θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης, όσο και για την διαγραφή του ιδίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για το ενδεχόμενο νέου κόμματος αλλά και για την συμπαράσταση του κόσμου στην απώλεια της κόρης του.

Ο κ. Σαμαράς επέμεινε στην συνέντευξη του ότι από την πλευρά του δεν υπάρχει κανένα γινάτι» έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη τονίζοντας: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την ΝΔ από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη

Στην συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την απαξίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο απέναντι στο ίδιο το κόμμα όσο και στον κοινοβουλευτισμό τονίζοντας: «Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, είπε: «Σταματήστε να γκαρίζετε». Μιλάει συχνά για «πατριώτες της φακής και του καναπέ». Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε «πολιτικές και αξιακές» τις διαφορές του με τον πρωθυπουργό και του καταλόγισε ότι μεταλλάσσει τη ΝΔ σε «υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ»: «Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Αρνήθηκε ότι υπάρχουν γέφυρες επιστροφής και περιέγραψε ως προσχηματική τη διαγραφή του: «Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τονίζει: «Περιμένει ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσω συγνώμη για τις απόψεις μου; Που στο κάτω κάτω αποδείχθηκαν σωστές».

Ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να έχει άποψη για ανατροπές

Στην συνέχεια ο κ. Σαμαράς ερωτώμενος αν από το παλιό μπορεί να προκύψει κάτι καινούργιο, τόνισε ότι ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας μπορεί να έχει άποψη για ανατροπές, αρκεί να μην έχει φθαρεί ψυχικά και σωματικά φέρνοντας ως παράδειγμα τον Παπάγο, τον Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι «ίδρυσαν το καινούργιο χωρίς να είναι νέοι», ενώ στον αντίποδα - όπως υποστήριξε- άνθρωποι νέοι όπως ο κ. Τσίπρας αν και νέος, ιδεολογικά έμοιαζε μαυσωλείο.

Σταθμίζω και θα κρίνω εν ψυχραιμία για νέο κόμμα

Αναφερόμενος ο κ. Σαμαράς στα περί ίδρυσης νέου κόμματος ανέφερε ότι όλο αυτό τον καιρό διαβάζει πολλά και διάφορα, ακόμα και λίγο μετά την απώλεια της κόρης του, με πολλούς να μεταφέρουν «τάχα σκέψεις και απόψεις του, χωρίς αυτός να έχει μιλήσει.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε το «κόμμα Σαμαρά», ένα κόμμα που δεν υπάρχει, το μετράνε και στις δημοσκοπήσεις, δίνοντας του σε πολλές εξ αυτών ποσοστο που φτάνει το 16%.

Μιλώντας, στη συνέχεια, πιο ξεκάθαρα τόνισε ότι αυτή την στιγμή δεν είναι σε θέση να εξαγγείλει ίδρυση κάποιου κόμματος αφού όπως τόνισε έχει τον πόνο για το παιδί του, συμπληρώνοντας, όμως, ότι παράλληλα έχει και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος και κατέληξε: «Σταθμίζω και θα κρίνω εν ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό, ο οποίος με στηρίζει εδώ και περίπου 50 χρόνια».

Η απώλεια της Λένας με έφερε πιο κοντά στους γονείς των Τεμπών

Τον ελληνικό λαό ευχαρίστησε από καρδιάς ο Αντώνης Σαμαράς για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια της κόρης του Λένας, λέγοντας ότι όχι μόνο τους συγκίνησε βαθιά αλλά και τους στήριξε, λέγοντάς το αυτό με ευγνωμοσύνη.

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας: «Η περίφημη σύμβαση 717 η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήταν η κυβέρνησή μου που την είχε φέρει και δεν υλοποιήθηκε. Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και πολλές φορές χωρίς ήθος απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, είπε. Δεν σας κρύβω ότι και η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά χριστιανοί, πιστεύω στην ορθοδοξία και χριστιανική προσεγγίζω τη Λένα. Η απαγορευση της εκταφής ήταν μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, αφύσικη απόφαση για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι θεσμική. Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Έλληνα και χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και ειδικά το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

Λάθος η ενεργειακή μας πολιτική

«Η ενεργειακή μας πολιτική είναι λάθος. Το ενεργειακό μείγμα είναι λάθος, ακόμη και το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι λάθος. Η κυβέρνηση κρατάει πολύ ψηλά τον ΦΠΑ για να παρουσιάσει έσοδα από υπερπλεονάσματα» τόνισε στην συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός.

O κ. Σαμαράς, πρόσθεσε ότι «απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια» είπε χαρακτηριστικά, ενώ περιέγραψε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα.

«Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό και πειθαρχία στον σκοπό μας χρειαζόμαστε. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς. Θα σας το πώ ωμά: Εχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης», πρόσθεσε ακόμη ο κ. Σαμαράς περιγράφοντας τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

Λοιδωρούν αυτόν που αποκάλυψε το πρόβλημα

Ο κ. Σαμαράς απάντησε στην κριτική για τα «Ζάππεια» την εποχή των μνημονίων λέγοντας: «Λοιδωρούν αυτόν που αποκάλυψε το πρόβλημα και όχι εκείνους που το συνέχισαν. Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστά, να υποσχεθώ ότι θα καταργήσω τα μνημόνια και να κάνω κωλοτούμπα όπως ο κ. Τσίπρας» είπε ο κ. Σαμαράς που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους «Τσίπρα, Καμμένο, Χρυσή Αυγή» που όπως είπε, «ενωμένοι σαν μια γροθιά έπληξαν την ίδια την πατρίδα. Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη».

H Mέρκελ έπαιξε άσχημο παιγνίδι στην Ελλάδα

Για τις σχέσεις του με την Ανγκελα Μέρκελ ανέφερε: «Εάν τότε η Μέρκελ μάς στήριζε θα είχαμε αποφύγει όλη αυτήν την περιπέτεια. Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Δεν ξεχνώ ότι το 2012, πάνω στη χειρότερη ώρα, μου πρότεινε μέσα στην Καγκελαρία να βγούμε από το ευρώ ώσπου να ‘φτιαχτεί’ η οικονομία. Εγώ της είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι και δεν κάνω καμία τέτοια συζήτηση. Μου είπε θα μας πληρώσει ό,τι θέλαμε για ενέργεια και φάρμακα. ‘Κουβέντα δεν δέχομαι’ της είπα, εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε.

Φοβηθήκαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο

Σκληρή ήταν, για ακόμα μία φορά, η κριτική Σαμαρά και στα εθνικά θέματα αλλά και στον Γ. Γεραπετρίτη όσον αφορά τα εθνικά θέματα: «Φοβηθήκαμε ακόμη και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Μας εμπαίζει ακόμη και η Λιβύη. Και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε διεθνώς, τα βρήκε με την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία του Μερτς που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι οξύμωρο οι χώρες που κόπτονται για τη Δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου».

Και πρόσθεσε: «Ο Ελληνας ΥΠΕΞ επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για έρευνες νότια της Κρήτης. Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών και ο Γεραπετρίτης λέει ότι τουλάχιστον αυτή πρέπει να εφαρμοστεί. Ακόμη και η Αίγυπτος παίζει παιχνίδια με την Μονή Σινά. Εγώ έστησα την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ και δεν καταλαβαίνω αυτή την αφασία, για να μην πω τίποτε άλλο, της κυβέρνησης και τη στάση της ”και με τον αστυφύλαξ και μέ τον χωροφύλαξ για την Τουρκία”».