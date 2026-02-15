ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Η Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους
Πολιτική
19:22 - 15 Φεβ 2026

Καλαφάτης: Η Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι μας είναι το πιο ισχυρό κεφάλαιο της χώρας. Με ποσοστό 83,5% η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία, στηρίζουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα και δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέπεται σε ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά μια νέα τεχνολογία αλλά είναι μια νέα εποχή. Γι΄αυτό και στον ψηφιακό αλλά και στον οικονομικό και τον κοινωνικό μετασχηματισμό η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες έχουν έναν οριζόντιο ρόλο”. “Η χώρα μας”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “διαθέτει ήδη πλούσιο ερευνητικό δυναμικό, ισχυρά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με υψηλού επιπέδου επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις σε όλα τα πεδία αλλά και με τις φιλοεπενδυτικές στρατηγικές της Κυβέρνησης στηρίζουμε τις startups και τη νέα επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης”.

Αναφερόμενος στα βήματα που μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε τη δημιουργία στη χώρα μας ενός εκ των 7 πρώτων εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, του ΑΙ “Pharos” (προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ) και του υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” στο Λαύριο, (προυπολογισμού 60 εκατ. ευρώ) όπως και του νέου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Δυτική Μακεδονία. “Όλο αυτό το οικοσύστημα” τόνισε, “θα βοηθήσει τις startups επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο”. “Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, “μέσα από τις συνεργασίες της χώρας μας με την Open AI, τη Google και τη Mistral AI, στοχεύουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα κεντρικό κόμβο στην παγκόσμια επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση του "EU Inc." του λεγόμενου “28ου καθεστώτος”, “μια πρωτοβουλία που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε ενεργά από την πρώτη στιγμή”, όπως τόνισε. “Η νέα ενιαία ευρωπαϊκή εταιρική δομή που ανακοινώθηκε στο Νταβός πριν λίγες εβδομάδες από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη τον ευκολότερο και καλύτερο τόπο παγκοσμίως για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής εταιρείας”.

Μιλώντας για τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: “Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η στρατηγική μας για την Έρευνα και την Καινοτομία δεν είναι μια θεωρητική άσκηση αλλά ο βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Για να έχει η καινοτομία μετρήσιμα αποτελέσματα, να συνδέεται στενά με την αγορά και να έχει πραγματικό αντίκρισμα στην οικονομία και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας”.

“Ξεκινήσαμε”, τόνισε, “από την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το βασικό γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα έρευνας και καινοτομίας. Συνεχίζουμε με τις συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, ώστε το σημαντικό έργο που παράγεται να αποκτήσει εξωστρέφεια και να ακουμπά τις ανάγκες της αγοράς και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Στηρίζουμε έμπρακτα τα ερευνητικά κέντρα με ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού ύψους άνω των 370 εκατ. ευρώ με πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.Tο τρίτο σημείο αφορά”, όπως υπογράμμισε “την ενοποίηση του χώρου της έρευνας μέσα από την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Ήδη, ειδική ομάδα εργασίας συνεργάζεται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο μέσα από την οποία η γνώση που παράγεται να μπορεί να μετατρέπεται άμεσα σε επιχειρηματικό προϊόν και να έχει οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες”.

Στη συζήτηση της θεματικής ενότητας συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ευάγγελος Μπεκιάρης, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο Εταίρος Loggerhead Venture Γρηγόρης Χατζηκώστας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, Α΄Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Συράκη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Να βάλουμε στην άκρη τους εγωισμούς και να δουλέψουμε για τους πολίτες
Πολιτική

Χρηστίδης: Να βάλουμε στην άκρη τους εγωισμούς και να δουλέψουμε για τους πολίτες

Το βιντεοπαιχνίδι που τα ξεκίνησε όλα - Η βιομηχανία μετρά σήμερα κέρδη €200 δισ. ετησίως
Τεχνολογία

Το βιντεοπαιχνίδι που τα ξεκίνησε όλα - Η βιομηχανία μετρά σήμερα κέρδη €200 δισ. ετησίως

Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό έως 22/2 - Οι εναλλακτικές διαδρομές
Ειδήσεις

Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό έως 22/2 - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κακλαμάνης για Ψαρούδα Μπενάκη: Άνοιξε δρόμους ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Πολιτική

Κακλαμάνης για Ψαρούδα Μπενάκη: Άνοιξε δρόμους ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές
Ειδήσεις

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη
Ειδήσεις

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα
Ειδήσεις

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια
Ειδήσεις

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ