Χρηστίδης: Να βάλουμε στην άκρη τους εγωισμούς και να δουλέψουμε για τους πολίτες

Τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων που απαντούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ανέδειξε ως βασικό ζήτημα ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ την Κυριακή (15/2).

«Το βασικό ζήτημα δεν είναι ποιοι καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και κουβεντιάζουμε. Το βασικό είναι τι λέμε στους πολίτες», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι η σύγκλιση με κόμματα της αντιπολίτευσης σε επιμέρους ζητήματα δεν συνδέεται με εκλογικά σενάρια.

«Για παράδειγμα, όσον αφορά τα εργασιακά υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαμε κοινές παρατηρήσεις αλλά και κοινές προτάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο αγροτικό, κατεβάσαμε κοινή πρόταση, όπως επίσης και για μια σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν ενδεχομένως τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως για τις εκλογές. Σημαίνει ότι υπάρχει ταύτιση με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε.

Με φόντο τις εσωκομματικές συζητήσεις που αναπτύσσονται κατά καιρούς, τόνισε πως «το μυαλό μας πρέπει να είναι στο πώς στη σημερινή εποχή εκφράζουμε τα αιτήματα των πολιτών για τα σημερινά προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις για το δημογραφικό, το κυκλοφοριακό, το στεγαστικό, τους συνταξιούχους. Άρα το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλοι τους εγωισμούς στην άκρη και να δουλέψουμε για το καλό των πολιτών. Τα κόμματα δεν υπάρχουν για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι που κάθονται στις καρέκλες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα εργασιακά ζητήματα και στο κατά πόσο διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία.

«Η απάντηση που έχω να δώσω είναι “όχι”. Εμείς συναντηθήκαμε με τον σύλλογο των υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας και μας εξήγησαν οι άνθρωποι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης, σας παραθέτω μια σειρά από στοιχεία, όπως ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος είναι 36. Η Ελλάδα έχει χαμηλή παραγωγικότητα στην εργασία ενώ είναι προτελευταία στην κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασ ίας. Σας δείχνω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 10,6%. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία παρουσιάσαμε και μέσα στην Βουλή, δεν απαντήθηκαν ούτε ένα δευτερόλεπτο από κάποιον κυβερνητικό», κατέληξε.