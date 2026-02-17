Οι συναντήσεις Μητσοτάκη στο AI Impact Summit της Ινδίας και η ατζέντα της Συνόδου

Στην Ινδία διοργανώνεται αυτήν την εβδομάδα το AI Impact Summit, μία σύνοδος που φιλοδοξεί να εδραιώσει τη χώρα ως κρίσιμο κόμβο της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μία σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την AI, με τις προηγούμενες διοργανώσεις να είχαν λάβει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Κορέα και τη Γαλλία.

Στο forum India AI Impact Summit 2026 (18 και 19 Φεβρουαρίου) θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης – μία επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, αφού η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πέρα από αυτό, έμφαση αναμένεται να δοθεί και στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People–Planet–Progress), με την Ινδία να επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες (ευέλικτες) εφαρμογές.

Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Ποιοι λαμβάνουν μέρος στη Σύνοδο

Η Σύνοδος συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες. Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονται, επίσης, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο CEO της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις.

Τον πρωθυπουργό στο AI Impact Summit θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού και των κυβενρητικών αξιωματούχων στη Σύνοδο αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή ορατότητα της Ελλάδας σε έναν τομέα που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και να την εδραιώσει ως χώρα που συνδυάζει την καινοτομία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κοινωνικό όφελος.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί κύκλοι, θα αναδειχθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής, όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους:

-Michael Kratsios, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου

-Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind

-Brad Smith, Αντιπρόεδρο της Microsoft

-Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs

-Sam Altman, CEO, OpenAI

-Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι

Την Πέμπτη (19/2), στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι.

Όπως επισημαίνεται από πηγές της κυβέρνησης, οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Έχει, δε, προηγηθεί η κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, αλλά και η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, τον Φεβρουάριο του 2024.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται στη δυνατότητα της Ελλάδας να αποτελέσει τη στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη.

Παράλληλα, στην ατζέντα είναι και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC), με δεδομένο ότι η θέση της χώρας – στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων – αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα, εξάλλου, επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο είναι και η διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας – Ινδίας σε μία σειρά από τομείς, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, οι επενδύσεις, το εμπόριο, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, καθώς και η γεωργία. Σημαντική παράμετρος, δε, στην παρούσα συγκυρία είναι και η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας, η οποία επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων.

Στόχος της Ινδίας η τεχνολογία

Η κυβέρνηση Μόντι έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει να καταστήσει την Ινδία παγκόσμια τεχνολογική υπερδύναμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα έχει εγκρίνει επενδύσεις ύψους 18 δισ. δολαρίων σε έργα ημιαγωγών, με στόχο τη δημιουργία εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, έχει ενθαρρύνει εταιρείες, όπως η Apple, να ενισχύσουν την παραγωγή τους στην Ινδία. Ταυτόχρονα, επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου στοιχηματίζουν σε ινδικές startups, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές της χώρας καταγράφουν άνοδο στις δημόσιες εγγραφές.

Σύμφωνα με τον Νιλ Σαχ της Counterpoint Research, η κυβερνητική στήριξη «στρώνει κόκκινο χαλί στις πολυεθνικές για να εγκαταστήσουν, να επεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους».

Η ΑΙ στο επίκεντρο της Συνόδου

Η AI θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της συνόδου σε τρία επίπεδα: υποδομές, χρήστες και ταλέντο.

Αναμένονται ανακοινώσεις για επενδύσεις σε data centers και υπολογιστικές υποδομές, καθώς η ζήτηση για επεξεργαστική ισχύ αυξάνεται. Ήδη, Amazon, Microsoft και Intel έχουν δεσμευθεί για επενδύσεις σε υποδομές AI και chips στην Ινδία.

Σημειώνεται πως η Ινδία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αγορές της OpenAI για το ChatGPT, ενώ εταιρείες όπως η Perplexity προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν χρήστες και δεδομένα για εκπαίδευση μοντέλων. Η απουσία ισχυρού εγχώριου ανταγωνιστή δημιουργεί ευκαιρίες για τα αμερικανικά chatbots.