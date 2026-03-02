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Σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ για τη Μέση Ανατολή – Σε πλήρη εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα
Πολιτική
11:08 - 02 Μαρ 2026

Σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ για τη Μέση Ανατολή – Σε πλήρη εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα (Δευτέρα, 2/3) νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Παράλληλα, αποφασίστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00 το πρωί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs6o7taw2k9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs6jgij0qcx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 11:46
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