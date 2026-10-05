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Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Εγγυητές της σταθερότητας - Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω
Πολιτική
19:34 - 05 Οκτ 2026

Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Εγγυητές της σταθερότητας - Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω

Reporter.gr Newsroom

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Με αναφορές στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές της άνοιξης του 2027, πραγματοποιείται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα η εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

Η γιορτή περιλαμβάνει διαδραστικά και βιωματικά events, ψηφιακή αναδρομή στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και έκθεση με ιστορικές φωτογραφίες και προεκλογικό υλικό από την πορεία της παράταξης.

Η εκδήλωση κορυφώνεται με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή διοργάνωση έχει διαφορετικό χαρακτήρα.

«Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος της εκδήλωσης είναι κάθε μέλος και φίλος του κόμματος να ανατρέξει στη δική του προσωπική διαδρομή και να θυμηθεί όσα τον συνδέουν με τη Νέα Δημοκρατία.

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Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εκλογές της άνοιξης του 2027, επισημαίνοντας ότι έως τότε η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει στους πολίτες το σχέδιό της για την «Ελλάδα του 2030».

«Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει», είπε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ΝΔ είναι «η παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και, σε ταραγμένα νερά, να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί».

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε παράλληλα για «δύσκολους καιρούς» και «μεγάλες οικονομικές αναταραχές», παραπέμποντας στις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και υποστηρίζοντας ότι σήμερα «η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ανεργία υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο, στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, τονίζοντας ότι η χώρα μπορεί πλέον να στηρίζει τους πολίτες «από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά».

«Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω», ενώ άφησε αιχμές κατά «κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα».

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Από την ιστορία της ΝΔ στα διαδραστικά παιχνίδια

Η φετινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας έχει έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, επιχειρώντας να συνδέσει την ιστορική διαδρομή της παράταξης με τη σύγχρονη εποχή.

Μεταξύ των δράσεων ξεχωρίζουν οι ψηφιακές οθόνες με το κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», σε μορφή multiple choice, με ερωτήσεις που αντλούνται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα.

Στον χώρο της εκδήλωσης έχει επίσης στηθεί παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ψηφιακό υλικό και σε έκθεση ιστορικών φωτογραφιών και προεκλογικού υλικού, που αποτυπώνει βασικούς σταθμούς στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της.

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