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Πλεύρης: Συνάντηση εργασίας με αμερικανική αντιπροσωπεία για τη διμερή συνεργασία και ασφάλεια
Πολιτική
17:09 - 06 Οκτ 2026

Πλεύρης: Συνάντηση εργασίας με αμερικανική αντιπροσωπεία για τη διμερή συνεργασία και ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom

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Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία απάρτιζαν ο Υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) κ. Rob Law, καθώς και ο Αναπληρωτής Υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού κ. John Gountanis.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η αναγκαιότητα συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προαγωγή της ασφάλειας, της σταθερότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

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