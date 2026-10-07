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Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει λόγο για διαστρέβλωση της παρέμβασής της από αριστερά μέσα ενημέρωσης
Πολιτική
18:10 - 07 Οκτ 2026

Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει λόγο για διαστρέβλωση της παρέμβασής της από αριστερά μέσα ενημέρωσης

Reporter.gr Newsroom

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Η έκθεση «Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, άγχος και ψυχική υγεία στην εργασία» εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Οκτωβρίου, με 413 ψήφους υπέρ. Η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, αναφέρει σε δήλωση του το γραφείο της ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελεονώρας Μελέτη.

Όπως τονίζει, η Ελεονώρα Μελέτη ήταν σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ και συνέβαλε στην ανάδειξη του εργασιακού εκφοβισμού και της προστασίας της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Η έκθεση δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της παρενόχλησης, της βίας, του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

Στην παρέμβασή της, τονίζεται ότι η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε κυρίως στους εργαζόμενους και σε όσα επιδιώκονται για την προστασία τους, ενώ έκανε και μια αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αριστερά μέσα ενημέρωσης απομόνωσαν μία μόνο φράση από την παρέμβασή της, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσουν τη δημόσια συζήτηση και να προπαγανδίσουν, παραβλέποντας την κύρια έμφαση της έκθεσης στην προστασία των εργαζομένων.

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Σε δήλωση της στο Instagram η ευρωβουλευτής της ΝΔ τονίζει: «Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως «αντίπαλος» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των εργαζόμενων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Η έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους.

Τα γεγονότα είναι σαφή.

Η παραποίηση, επίσης.

Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε,

αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα

και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα και τους εργαζομένους για τα δικαιώματα τους.

Ταυτόχρονα, αποκλείει από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».

Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει δεοντολογικά και ευχαριστώ προκαταβολικά και όσους θα το πράξουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 18:30
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