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Ελεονώρα Μελέτη: Όταν για την κρίση στην εργασία φταίνε οι «αντιεπαγγελματίες» εργαζόμενοι
Πολιτική
10:27 - 07 Οκτ 2026

Ελεονώρα Μελέτη: Όταν για την κρίση στην εργασία φταίνε οι «αντιεπαγγελματίες» εργαζόμενοι

Γιώργος Ραυτόπουλος

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Δεν λέει να ησυχάσει η Νέα Δημοκρατία από συμπεριφορές που εκπέμπουν, σύμφωνα εξάλλου με τα ίδια της τα στελέχη, αλαζονεία και έλλειψη αντίληψης και ενσυναίσθησης για τις δυσκολίες που περνά στην καθημερινότητά της η πλειονότητα των πολιτών.

Μετά τις άστοχες δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας Σπύρου Κουλκουνίδα περί μη ύπαρξης κρίσης επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους και του πρώην υπουργού Κώστα Τσιάρα, που χρησιμοποίησε παρόμοια λογική, λέγοντας ότι η Εθνική Οδός είναι γεμάτη αυτοκίνητα, προστέθηκε και η γαλάζια ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη.

«Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», δήλωσε η εκπρόσωπος της Νέα Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή.

Βέβαια, το πρόβλημα στην επιχειρησιακή κουλτούρα της χώρας δεν βρίσκεται σε «αντιεπαγγελματίες» εργαζόμενους. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα στον άθλο της τουριστικής σεζόν που περνά ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ και τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα μας κάθε χρόνο, καθώς η Ελλάδα καταλαμβάνει την ευρωπαϊκή πρωτιά όσον αφορά την υπερεργασία.

Από εκεί και πέρα, αν ένας επιχειρηματίας θεωρεί ότι κάποιος εργαζόμενος λειτουργεί αντιεπαγγελματικά, μπορεί να τον απολύσει και να τελειώνει η ιστορία. Το ερώτημα, όμως, είναι γιατί η συζήτηση για την αγορά εργασίας πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει εκεί.

«Παράπονα» περί αντιεπαγγελματισμού θα μειώνονταν ριζικά αν οι μισθοί των από κάτω ανέβαιναν σε ένα επίπεδο που θα θεωρούνταν βιώσιμο για τα δεδομένα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και αν υπήρχε μεγαλύτερη κρατική μέριμνα για την κατάρτιση των ανθρώπων που βγαίνουν στην αγορά και αν βελτιωνόταν ουσιαστικά η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη παράμετρος που αφορά άμεσα τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε μια αγορά όπου όλοι ψάχνουν προσωπικό, η μακροπρόθεσμη προοπτική τους περνά αναγκαστικά και από το πόσο ελκυστικοί εργοδότες μπορούν να γίνουν. Καλύτερες αμοιβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερες προοπτικές εξέλιξης και ένα υγιέστερο εργασιακό περιβάλλον είναι στοιχεία που αναζητούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι.

Δεν έγινε κάποια αναφορά σε αυτά τα κρίσιμα στοιχεία από την ευρωβουλευτή. Αντιθέτως, η αναφορά στον «αντιεπαγγελματισμό» των εργαζομένων κινδυνεύει να μεταφέρει το βάρος του προβλήματος στους ίδιους τους εργαζόμενους, τη στιγμή που η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει πολύ βαθύτερα ζητήματα.

Για λόγους πληρότητας, πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ομιλία της η κ. Μελέτη αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, όπως ο εκφοβισμός, η λεκτική βία και η απαξιωτική συμπεριφορά. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα δεν μπορούν να αποτελούν το άλλο μισό μιας εξίσωσης που αφήνει στην άκρη τα πολύ πιο δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 11:04
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