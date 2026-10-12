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Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο οι υποθέσεις Παπαδοπούλου-Καρτερού
Πολιτική
13:02 - 12 Οκτ 2026

Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο οι υποθέσεις Παπαδοπούλου-Καρτερού

Reporter.gr Newsroom

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Έγκληση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα Αυτοοργάνωσης, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, κατέθεσε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η δικηγόρος και αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Άννα Παπαδοπούλου.

Η έγκληση αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, για περιστατικά που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ίδια, φέρεται να σημειώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της τηλεοπτικής εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Ζητά τη διερεύνηση των περιστατικών και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού

Μέσω της έγκλησής της, η Άννα Παπαδοπούλου ζητά να διερευνηθούν πλήρως τα καταγγελλόμενα περιστατικά και να εξεταστούν οι αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, αιτείται την αναζήτηση και αξιοποίηση του υλικού από τις κάμερες του στούντιο και του τηλεοπτικού σταθμού, ώστε να εξεταστούν και όσα φέρεται να συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Επιπλέον, ζητά να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ποινικές ευθύνες, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για συμπεριφορές που περιλαμβάνουν εξύβριση, εκφοβισμό ή απειλές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, η οποία καλείται να εξετάσει τις καταγγελίες και τα σχετικά στοιχεία.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα αποκτά ολοένα πιο συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, με τους τόνους να ανεβαίνουν και τον πολιτικό διάλογο να επιβαρύνεται από προσωπικές αιχμές. Ενδεικτικό του κλίματος είναι το υβριστικό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο οποίο ο αρθρογράφος έθεσε, μεταξύ άλλων, το ερώτημα αν ο τελευταίος είναι «βλάκας», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις που εκφράστηκαν απέναντι σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και δημόσιες τοποθετήσεις. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, επικεφαλής της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς, πήρε αποστάσεις από τη συμπεριφορά που καταγγέλθηκε σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου. Παράλληλα, ο Γιώργος Σιακαντάρης, πρωτεργάτης του Μανιφέστου της ΕΛΑΣ, ο οποίος όμως δεν συμμετέχει στα κομματικά της όργανα, εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του με το άρθρο του Καρτερού, κάνοντας λόγο για «ολίσθημα» και «ντροπή».

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