Σάλος με τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη: Παρέμβαση Μενδώνη και αλλαγή της αφίσας

Στην αλλαγή της αφίσας που χρησιμοποιήθηκε για το συνέδριο «Αρχαιολογία και Κατοχή, Ελλάδα 1941-1944», μετά την παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρθηκε η υπουργός Λίνα Μενδώνη, με αφορμή τις αντιδράσεις για την απεικόνιση της σημαίας της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί όσα θεωρεί ότι οφείλει να διεκδικήσει.

Η δήλωση της υπουργού έγινε την ημέρα της επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, ενώ το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, έπειτα από ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η αφίσα αφορούσε το συνέδριο που διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η επιλογή της προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της απεικόνισης της ναζιστικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η παρέμβαση της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Το ζήτημα έθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού να διευκρινίσει εάν η επίμαχη αφίσα είχε αποσυρθεί ή αντικατασταθεί.

«Αρχίζει σήμερα μία έκθεση που φέρεται να είναι με τη συμμετοχή του υπουργείου Πολιτισμού με μία προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε διαβάσει και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα αιχμηρή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε ειδική αναφορά στην απεικόνιση της σβάστικας στην Ακρόπολη, επισημαίνοντας ότι το σύμβολο εμφανιζόταν σε υπερμεγέθη μορφή.

Μενδώνη: «Κακώς την επέλεξαν»

Απαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο παρενέβη και ότι η αφίσα άλλαξε. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί ιστορικό τεκμήριο που περιλαμβάνεται σε αρχείο, διευκρίνισε ωστόσο ότι, κατά την προσωπική της άποψη, δεν ήταν σωστή η επιλογή της για την προβολή του συνεδρίου.

«Η συγκεκριμένη αφίσα είναι ένα ιστορικό τεκμήριο και ανήκει στο αρχείο του. Κακώς, εάν θέλετε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κακώς την επέλεξαν. Ακριβώς επειδή υπήρξε η αντίδραση, το υπουργείο παρενέβη και η αφίσα άλλαξε. Αλλά δεν φτιάχτηκε τώρα, υπάρχει ως τεκμήριο», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Με τη δήλωσή της, η υπουργός διαχώρισε την ιστορική αξία του αρχειακού υλικού από την επιλογή του ως κεντρικής εικόνας για την προβολή της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η αφίσα αντικαταστάθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Η αναφορά στις γερμανικές οφειλές

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στο ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα, το οποίο επανέρχεται στο δημόσιο πεδίο με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί.

«Ό,τι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση το διεκδικεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο ζήτημα.