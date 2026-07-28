Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

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Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε την Τρίτηη 28/7 στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αφορμή την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του προεδρεύοντος της συνεδρίασης Γιώργου Λαμπρούλη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αλλά και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταδίκασαν το ύφος της παρέμβασής του και ζήτησαν πολιτικές κυρώσεις.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε εκ νέου στη γνωστή φράση του κ. Κυριαζίδη προς την κ. Κωνσταντοπούλου, όταν στο παρελθόν της είχε πει «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί», σχόλιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και την απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

Κυριαζίδης: Ήταν μια ευχή – Δέχομαι μήνες συκοφαντικές επιθέσεις

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας, άφησε στην άκρη το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και στράφηκε εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για «ολοκληρωτική αντίληψη» και για συνεχή επίθεση εναντίον του ίδιου και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. υποστήριξε ότι εδώ και περίπου δέκα μήνες δέχεται προσωπικές επιθέσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δέκα μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία του με την κ. Κωνσταντοπούλου, όταν ο πατέρας της, όπως είπε, είχε εκλεγεί πρόεδρος του Συνασπισμού, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε βοηθήσει στην αναζήτησή της όταν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Ο κ. Κυριαζίδης συνέχισε την επίθεσή του κάνοντας αναφορές στην περίοδο κατά την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μια βραδιά ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα στη Βουλή. Το επόμενο πρωί τα πράγματα δεν ήταν καλά γιατί θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα να μας κλειδώσει».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου είχε δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής, ενώ έκανε λόγο για συμπεριφορές που, όπως είπε, ήταν απαράδεκτες.

Αναφερόμενος ξανά στο επίμαχο σχόλιο, υποστήριξε ότι η φράση «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί» δεν αποτελούσε προσβολή αλλά «ευχή».

«Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Μία ευχή τής εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια, με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας».

Να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης για το επίμαχο σχόλιο είχε διαγραφεί τον Μάρτιο του 2025 από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και επέστρεψε σε αυτήν τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η τοποθέτηση του κ. Κυριαζίδη προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιώργος Λαμπρούλης προσπάθησε επανειλημμένα να επαναφέρει τον βουλευτή στο αντικείμενο της συζήτησης, ζητώντας να σταματήσουν οι προσωπικές αναφορές.

«Να είστε ήπιων τόνων, διαφορετικά θα αναγκαστώ να πάρω μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά προς τον κ. Κυριαζίδη.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Ακρίτα σηκώθηκε από τη θέση της και αντέδρασε έντονα, ζητώντας από τον βουλευτή της Ν.Δ. να ζητήσει συγγνώμη.

«Να ζητήσει συγγνώμη για την αήθη και σεξιστική συμπεριφορά του που επανέλαβε και σήμερα», ανέφερε.

Καζαμίας: «Είναι αμετανόητος σεξιστής και ψεύτης»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας πήρε τον λόγο και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή της Ν.Δ.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει μετανοήσει ή ζητάει και τα ρέστα; Ο κ. Κυριαζίδης μάς είπε τώρα ότι είναι αποκυήματα της φαντασίας μας», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Είναι αμετανόητος σεξιστής και ψεύτης. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Είστε ψεύτης, τραμπούκος, συκοφάντης, χυδαίος».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Κυριαζίδη ότι αποπροσανατολίζει τη συζήτηση από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Μενδώνη: «Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου»

Παρέμβαση στην ένταση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία καταδίκασε το ύφος της αντιπαράθεσης.

Η υπουργός σημείωσε ότι τέτοιες εκφράσεις πλήττουν την εικόνα του Κοινοβουλίου, ενώ έκανε αναφορά και σε προηγούμενη τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη.

«Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν μέσα στο Κοινοβούλιο για την κ. Κωνσταντοπούλου, όπως και για κάθε βουλευτή. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Είτε ο κ. Κυριαζίδης είτε ο κ. Πολάκης που μίλησε νωρίτερα, για μένα ήταν επίσης ίδιος ο σεξιστικός τρόπος. Καλό είναι να σταματήσει εδώ».

Η παρέμβαση της υπουργού σχολιάστηκε θετικά από τη Ρένα Δούρου, η οποία ανέφερε ότι η κ. Μενδώνη «κράτησε αποστάσεις από τη δυσώδη συμπεριφορά» του βουλευτή της Ν.Δ.

Χρηστίδης: «Δεν ήταν γκάφα, ήταν επιλογή»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζήτησε επίσης την πολιτική αποδοκιμασία του Δημήτρη Κυριαζίδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του βουλευτή δεν αποτελεί απλό ολίσθημα.

«Ο κ. Κυριαζίδης δεν έπεσε σε γκάφα, αλλά τα όσα είπε είναι επιλογή του», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Είναι αμετανόητος, αδιόρθωτος και η σημερινή συμπεριφορά του τον καθιστά υπότροπο απέναντι στη Βουλή, στη δημοκρατία, στην κοινωνία μας».

Παράλληλα, κάλεσε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. να λάβει θέση, υποστηρίζοντας ότι η στάση του βουλευτή τον θέτει ουσιαστικά εκτός κόμματος.

Κωνσταντοπούλου: «Ακραία, σεξιστική και κανιβαλική συμπεριφορά»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε την επίθεση του κ. Κυριαζίδη «ακραία, σεξιστική, κανιβαλική και παραληρηματική συμπεριφορά».

Κάλεσε όλες τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν συλλογικά απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

«Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ευχαρίστησε την Έλενα Ακρίτα για την αντίδρασή της, αλλά και τη Λίνα Μενδώνη για την καταδίκη των λεγομένων του βουλευτή.

«Πρέπει να αντιδρούμε, δεν μπορεί αυτός ο λόγος να επικρατήσει», σημείωσε.