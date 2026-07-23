ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη
Ειδήσεις
17:13 - 23 Ιουλ 2026

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 60χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπισή του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος έχει δηλώσει άστεγος, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, για τα οποία στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ειδικές ψυχιατρικές δομές. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίθεση είχε ολοκληρώσει νοσηλεία.

Η επίθεση στην Ακρόπολη

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όταν ο 60χρονος φέρεται να πλησίασε αιφνιδιαστικά τους δύο Αμερικανούς τουρίστες και να τους επιτέθηκε με μαχαίρι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση ή πρόκληση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε είχε συνολικό μήκος 26 εκατοστά, με τη λάμα να φτάνει τα 14 εκατοστά.

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που συνόδευε τη γυναίκα προσπάθησε να την προστατεύσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη. Ωστόσο, τραυματίστηκε και ο ίδιος από το μαχαίρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5ushybtw89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη
Ειδήσεις

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες
Ειδήσεις

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 17:25

Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:13

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Οικονομία
23/07/2026 - 17:11

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 17:01

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Magazino
23/07/2026 - 16:54

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Business Facts
23/07/2026 - 16:52

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:08

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:59

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:54

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:46

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 14:44

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Πολιτική
23/07/2026 - 14:43

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Πολιτική
23/07/2026 - 14:25

Κικίλιας: Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια

ΑΜΥΝΑ
23/07/2026 - 14:25

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ