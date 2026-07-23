Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 60χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπισή του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος έχει δηλώσει άστεγος, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, για τα οποία στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ειδικές ψυχιατρικές δομές. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίθεση είχε ολοκληρώσει νοσηλεία.

Η επίθεση στην Ακρόπολη

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όταν ο 60χρονος φέρεται να πλησίασε αιφνιδιαστικά τους δύο Αμερικανούς τουρίστες και να τους επιτέθηκε με μαχαίρι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση ή πρόκληση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε είχε συνολικό μήκος 26 εκατοστά, με τη λάμα να φτάνει τα 14 εκατοστά.

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που συνόδευε τη γυναίκα προσπάθησε να την προστατεύσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη. Ωστόσο, τραυματίστηκε και ο ίδιος από το μαχαίρι.

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