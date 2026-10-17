Όλγα Μαρκογιαννάκη κατά Μπαλατσούκα: Fake news που θα ζήλευε και η «Ομάδα Αλήθειας»

«Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο», αναφέρει σε σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17/10) η αναπληρώτρια Εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Σύμφωνα με την ίδια:

«Ο λαός έχει μνήμη. Η δική του αγκαλιά με την Ακροδεξιά του Καμμένου έγινε συγκυβέρνηση και ντροπή για τον προοδευτικό χώρο.

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη. Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: «Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε».

Τότε ήταν «γραφικοί», «συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη» και «δήθεν αντιμνημονιακοί»; Σήμερα τους ακολουθεί.

Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα».