Χατζηδάκης: Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» δεν αναιρεί τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών

«Απόψε εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα οι οποίοι μιλούν σαν να είναι Έλληνες στο συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ξεκαθαρίζουν απολύτως ότι αυτό δεν έχει καμία ισχύ».

Αυτό επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του Action24, απαντώντας σε ερώτηση για την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης. «Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ευχάριστη είδηση. Ξέρετε ότι στη Λιβύη υπάρχει μια ιδιότυπη κατάσταση. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, μια στην ανατολική Λιβύη και μια στη δυτική. Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια ήμασταν σε επαφή και με τις δύο εκδοχές της Λιβύης», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Ήμασταν σε κάποιες διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Ένα ερώτημα που θέτω, είναι πόσο αξιόπιστοι είναι κάποιοι συνομιλητές που, ενώ κουβεντιάζουν για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει. Τι κουβεντιάζαμε τότε;» διερωτήθηκε.

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«Ανεξάρτητα από αυτό», υπογράμμισε, «θέλω να θυμίσω ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη οριοθετήθηκε η ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Προχώρησε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που εκκρεμούσε για πολλά χρόνια, τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Έχουμε δύο συμφωνίες με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγικά και αμυντικά. Έχουμε εξασφαλίσει ότι θα πάρουμε F-35, ενώ οι Τούρκοι παρακαλούν και δεν παίρνουν. Έχουν προχωρήσει οι συμφωνίες σε σχέση με τα Rafale. Έχουμε πάρει ήδη την πρώτη φρεγάτα Belharra. Εντός ενός, δύο μηνών έρχεται και η δεύτερη. Το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ και η Ελλάδα, χωρίς φωνές και αντάρα, θα επιμείνει στην πολιτική της. Και, εν πάση περιπτώσει, η θέση της Ελλάδας σε σχέση με το 2019 έχει αναβαθμιστεί και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και από πλευράς άμυνας πάρα πολύ. Διερωτώμαι, όλοι αυτοί που ασκούν κριτική απόψε για το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αμφισβητούν έστω και μία από αυτές τις εθνικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια»;

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Σε ερώτηση για τα επεισόδια στη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε άλλη φάση σε σχέση με τις χώρες αυτές. «Εμείς δεν έχουμε περιοριστική πολιτική. Έχουμε αυξήσεις δαπανών σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια, και σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις και σε σχέση με την υγεία και την παιδεία. Στη Γαλλία και στην Ιταλία η πορεία είναι διαφορετική ως προς αυτό.Η αποψινή διαδήλωση στο Σύνταγμα, δεν ήταν ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Εμείς δεν έχουμε βίαιες διαδηλώσεις τώρα. Είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και δεν οδήγησαν πουθενά.Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι ένα πράγμα είναι, προφανώς, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι διαδηλώσεις, που είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα και κανείς δεν μπορεί να τις εμποδίσει, και άλλο πράγμα η βία. Εμείς προχωρούμε μπροστά με συγκεκριμένο έργο αλλά και με διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες».

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Τέλος, για τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο σταθμό και καταγράφει το ποσοστό της ΝΔ στην Αττική στο 31,5% ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι επιβεβαίωση μιας τάσης και, υπ’ αυτή την έννοια, είναι σημαντική. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι, σε αντίθεση με κάμποσα χρόνια πριν, το Λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μία από τις πιο ισχυρές περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία. Παλαιότερα ήταν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Σήμερα έχει ανέβει το Λεκανοπέδιο, η Κρήτη και τα νησιά». Και κατέληξε:

«Πρέπει η κυβέρνηση να έχει χαρακτηριστικά σοβαρότητας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας. Με το κλίμα που επικρατεί στην αντιπολίτευση -άκρα, πολιτικές θεατρικές παραστάσεις, εχθροπάθεια και κάποιοι στον χώρο των ψεκασμών - καλό είναι να γίνει σαφές ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Εάν ένα κόμμα μπορεί να το πετύχει, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με σοβαρότητα, σεμνότητα, αποτελεσματικότητα, προκειμένουτα επιτεύγματα των τελευταίων επτά ετών, που είναι εθνικά επιτεύγματα, να μην πάνε χαμένα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9w1tvvjpwh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}