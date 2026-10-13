Επανεκκινεί από σήμερα (13/10) το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για δωρεάν μαστογραφίες

Από σήμερα, 13 Οκτωβρίου, ξεκινά ξανά το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μεταξύ αυτών και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στο «ACTION24», ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε την πρόληψη βασικό άξονα της πολιτικής του υπουργείου Υγείας.

Για τη χρηματοδότηση, ανέφερε ότι τα προγράμματα καλύπτονται πλέον από εθνικούς πόρους. «Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS».

Για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε: «Ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, με έγκαιρη διάγνωση, το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Αν βρούμε κάτι ύποπτο, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας. Δεν παραλείπουμε τη μαστογραφία. Χάρη στη μαστογραφία σώζονται ανθρώπινες ζωές». Διευκρίνισε, τέλος, ότι τα SMS θα σταλούν σε γυναίκες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται για την επανάληψη της εξέτασης, και όχι σε όσες την έχουν κάνει πρόσφατα.

Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, ο υφυπουργός ανέφερε: «Θα χρησιμοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες. Περιμένουμε επίσης μία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να μην βομβαρδίζουν διαρκώς τους νέους και τους εφήβους με υλικό, ώστε να τους κρατούν στα social media, αλλά και να προβλέπεται διπλός ή και τριπλός έλεγχος, ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μη χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 15 ετών». Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί και από τις ίδιες τις πλατφόρμες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν τα παιδιά μένουν με το κινητό έως τις δύο ή τις τρεις το πρωί, δεν κοιμούνται τις σωστές ώρες. Αυτό προκαλεί διάσπαση προσοχής την επόμενη ημέρα στο σχολείο και δυσκολία συγκέντρωσης. Αυτού του είδους η χρήση τα εκπαιδεύει να θέλουν, κάθε 30 ή 40 δευτερόλεπτα, να αλλάζουν θέμα, ενώ η υπερβολική χρήση μπορεί να επιδεινώσει ψυχικές παθήσεις».