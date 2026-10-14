Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού που θα συνδέει ψηφιακά το Κτηματολόγιο με τις πολεοδομίες εξετάζουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, στο πλαίσιο της Prodexpo 2026, που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών στις 14-15 Οκτωβρίου.

Η κυρία Σούκουλη-Βιλιάλη υπογράμμισε ότι η ασφάλεια δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και την προσέλκυση επενδύσεων. «Ο χωρικός σχεδιασμός είναι επί της ουσίας το στρώμα πάνω στο οποίο θα ακουμπήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια πού μπορούν να οικοδομήσουν, ποιες χρήσεις γης επιτρέπονται και ποιοι κανόνες ισχύουν.

Αναφέρθηκε στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι χρήσεις γης και τα όρια των οικισμών, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες διαφέρουν μεταξύ ορεινών, παραθαλάσσιων και αστικών περιοχών και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με οριζόντιες ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η ψηφιοποίηση να συνοδεύεται από πραγματική απλοποίηση των διαδικασιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσω της πλατφόρμας e-Άδειες έχουν εκδοθεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο άδειες, ενώ στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου έχουν ενταχθεί περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ακίνητα.

«Γι' αυτό και εμείς και στο δικό μας υπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε μπει στη διαδικασία να δούμε τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού όπου και το κτηματολόγιο και η πολεοδομία θα έρθουν να κουμπώσουν και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ψηφιακά», είπε και συνέχισε: «Αυτό δηλαδή που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με το gov.gr, αυτόν τον τόσο ισχυρό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, να μπορέσουμε να το περάσουμε και στις πολεοδομίες».

ΑΑΔΕ για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιοποίησης δεδομένων για τον έλεγχο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. «Το 2025 δηλώθηκαν 973 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για υπερδεκαπλασιασμό σε σχέση με τα περίπου 70 εκατ. ευρώ που είχαν δηλωθεί σε παλαιότερη περίοδο. Η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia έχει επιτρέψει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό μη συμμόρφωσης ως προς την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου μειώθηκε από 11% σε 5%.

Αναφέρθηκε επίσης σε ειδική δράση για το φορολογικό έτος 2023, κατά την οποία εντοπίστηκαν 34.000 φορολογούμενοι που δεν είχαν δηλώσει εισοδήματα. Η παρέμβαση οδήγησε σε 37.000 δηλώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης και στην πρόσθετη δήλωση εισοδημάτων ύψους 105 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε, στόχος της ΑΑΔΕ είναι «η μετάβαση από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε μια φορολογική διοίκηση που αξιοποιεί συστηματικά τα δεδομένα. Τα δεδομένα μετρούν, η ποιότητά τους, η συνοχή τους με όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε».\

Την απόσταση ανάμεσα στην ψηφιοποίηση και την πραγματική διευκόλυνση των συναλλαγών ανέδειξε ο συμβολαιογράφος Γιώργος Ρούσκας, σημειώνοντας ότι ενώ η πρόσβαση σε φορολογικές και ασφαλιστικές πληροφορίες έχει απλοποιηθεί σημαντικά, στο Κτηματολόγιο εξακολουθούν να υπάρχουν ασυνέπειες και δυσκολίες που μπορούν να εμποδίσουν την καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων. «Άρα η ψηφιοποίηση σε μια σειρά από ζητήματα μας έχει δώσει λύση, σε άλλη σειρά όμως έχει γίνει ψηφιακή γραφειοκρατία». Ζήτησε ενιαία, εξειδικευμένη πληροφόρηση και ολοκλήρωση των ψηφιακών διαδικασιών, για να συμπληρώσει: «Αυτό που έχουμε ανάγκη λοιπόν είναι η ψηφιοποίηση - να ολοκληρωθεί αλλά και να εξειδικευτεί».

Η Μαρία Δελή, Partner της LCI Law, στάθηκε στους κινδύνους που δημιουργούν ορισμένες δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου για την ασφάλεια των συναλλαγών και τα δικαιώματα τρίτων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα ιστορικά ΚΑΕΚ, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα διαδικτυακά στους δικηγόρους, καθώς και σε περιπτώσεις όπου βάρη και διεκδικήσεις παλαιότερων ιδιοκτησιών δεν εμφανίζονται στα νέα κτηματολογικά στοιχεία. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως ό,τι βάρη και διεκδικήσεις είχαν εγγραφεί στα αρχικά, στις αρχικές ιδιοκτησίες, δεν έχουν μεταφερθεί στα νέα ΚΑΕΚ», επισήμανε. Αναφέρθηκε επίσης στις εγγραφές «αγνώστου ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή κληρονόμοι που δεν έχουν δηλώσει τα δικαιώματά τους». Σε τέτοιες περιπτώσεις, εξήγησε, μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά εμπόδια στη δικαστική διεκδίκηση και αξιοποίηση ενός ακινήτου.

Τέλος, ο Δημήτρης Βέρρος, Founding, Managing Partner της Verros & Associates, αναγνώρισε ότι η κατάσταση στο Κτηματολόγιο έχει βελτιωθεί σημαντικά: «Δεν χρειάζεται καν να πάμε δεκαετίες πίσω, μπορούμε να δούμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά». Θύμισε δε τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές για καταχωρήσεις και ελέγχους, επισήμανε ωστόσο ότι για την εξέταση πράξεων που εκκρεμούν προς καταχώριση εξακολουθεί να απαιτείται φυσική παρουσία στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, καθώς δεν είναι διαθέσιμο διαδικτυακά το πλήρες περιεχόμενό τους. Αναφέρθηκε και στις δυσκολίες χρήσης του ψηφιοποιημένου αρχείου των υποθηκοφυλακείων, όπου η προβληματική σάρωση εγγράφων και η μη φιλική λειτουργία της πλατφόρμας μπορούν να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις.