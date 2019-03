Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open Beyond ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι «τα πρώτα 16 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδότησαν ένα κοινωνικό και πολιτικό άνοιγμα» και προανήγγειλε ότι «τα επόμενα ονόματα θα δώσουν ακόμα περισσότερο το στίγμα».

