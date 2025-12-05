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ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η αναμέτρηση του ΓΔ με τις 2100 μονάδες
Αναλύσεις
09:53 - 05 Δεκ 2025

ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η αναμέτρηση του ΓΔ με τις 2100 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,20% κατέγραψε την Πέμπτη (4/12) ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κλείνοντας στις 2090,64 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172,6 εκ. ευρώ.  

Οι πωλητές διατήρησαν την υπεροπλία μέχρι το μέσον της συνεδρίασης καθώς η διάθεσης καταγραφής κερδών σε τραπεζικούς και άλλους τίτλους ήταν εμφανής, με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2077 μονάδες λίγο πριν τις 1μμ.

Όμως, στη συνέχεια, οι αγοραστές ανασυντάχθηκαν και με οδηγό αρκετά blue chips (Cenergy, ΟΠΑΠ, Σαράντη, ΕΥΔΑΠ κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος καταγράφοντας μικρά κέρδη στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,405% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (0,42%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+0,56%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+3,06%), η Optima (+1,43%), ο ΟΠΑΠ (+1,56%), ηΕΥΔΑΠ (+0,82%), η Βιοχάλκο (+0,56%), ο Φουρλής (+1,19%), ο ΟΛΠ (+1,22%), ο Σαράντης (+3,22%) αλλά και η Ευρώπη Holdings (+5,05%) με την Qualco (4,10%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-1,32%), η Helleniq Energy (-0,71%), η ΜΟΗ (-0,60%) και η Metlen (-0,19%).

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν.

Σήμερα, Παρασκευή (5/12), στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου που εκτιμάται ότι θα καταγράφει επίδοση βελτιωμένη σε σχέση με το 1,7% του εξαμήνου.

Το μεσημέρι ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ του μηνός Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αναμέτρηση με τις 2100 μονάδες του ΓΔ, με τη Bofa να παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές των αναδυομένων αγορών για το 2026.

Επιχειρηματικά νέα

Metlen, Viohalco, και Τράπεζα Κύπρου: εντάσσονται στον δείκτη Stoxx Eastern Europe Total Market Large Index.

Metlen: προστίθεται στους δείκτες Stoxx Developed and Emerging Markets Total Market, Stoxx Emerging Markets Total Market, Stoxx Balkans Total Market, Stoxx Greece Total Market και Stoxx All Europe Total Market. Σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Profile: Στα €3-4 εκ. το τίμημα για την εξαγορά της Algosystems. Oλοκλήρωση της συναλλαγής εντός του Ιανουαρίου 2026.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% μειώθηκε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 8,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ΑΒΑΞ: παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα - Πύργος». Με το τελευταίο αυτό κομμάτι παραδόθηκε από σήμερα εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία ο άξονας Πάτρα - Πύργος της Ολυμπίας Οδού, παρουσία του υπουργού Χρ. Δήμα.

ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών αξίας 6 εκατ. ευρώ από Allwyn. Στις 17/12 απόφαση της Ε.Α. για τη Novibet.

Σχέδια για εισαγωγή Everest-Goody's στο Χρηματιστήριο: Δια του ομίλου Evergood, η «ομπρέλα» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Everest και Goody’s, αναπτύσσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα της εγχώριας εστίασης (σ.σ. Goody’s Burger House, Εverest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria και πλέον το Jackaroo), διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκτεταμένο δίκτυο franchise και ενοποιημένες λειτουργίες.

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