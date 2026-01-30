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Exxon Mobil: Υπέρβαση εκτιμήσεων στα κέρδη δ’ τριμήνου χάρη στην αυξημένη παραγωγή
Αναλύσεις
15:42 - 30 Ιαν 2026

Exxon Mobil: Υπέρβαση εκτιμήσεων στα κέρδη δ’ τριμήνου χάρη στην αυξημένη παραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Η Exxon Mobil ανακοίνωσε αποτελέσματα δ’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς, καθώς η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου τόσο στην Πέρμια Λεκάνη όσο και στη Γουιάνα ενίσχυσε τις επιδόσεις του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 1,71 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που είχε συγκεντρώσει η LSEG και η οποία τοποθετούσε τα κέρδη στα 1,68 δολάρια ανά μετοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών βρέθηκαν υπό πίεση, καθώς η υπερβάλλουσα προσφορά στην παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές κατά το προηγούμενο έτος.

Η Exxon Mobil ανέφερε ότι η ετήσια παραγωγή πετρελαίου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των τεσσάρων δεκαετιών, φτάνοντας τα 4,7 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως.

Ειδικά κατά το τέταρτο τρίμηνο, η ημερήσια παραγωγή πλησίασε τα 5 εκατομμύρια βαρέλια, αυξημένη από τα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο τρίμηνο.

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