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Κάρας: Στην τελική ευθεία το rebranding σε Allwyn - Θα διατηρηθεί η κύρια εισαγωγή στο ΧΑ
Αναλύσεις
20:51 - 03 Μαρ 2026

Κάρας: Στην τελική ευθεία το rebranding σε Allwyn - Θα διατηρηθεί η κύρια εισαγωγή στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 με ιστορικό υψηλό στα Καθαρά Έσοδα προ Εισφορών (GGR) άνω των 2,4 δισ. ευρώ. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα με αυτή την επωνυμία, καθώς πλέον περνά στην εποχή της Allwyn.

Ο CEO του Οργανισμού, Γιαν Κάρας, δήλωσε ενθουσιασμένος για αυτή την εξέλιξη, καθώς όπως σημείωσε θα οδηγήσει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιχνιδιών διεθνώς.

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελέσματων του 2025, ο κ. Κάρας απέδωσε τις εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στη δυναμική πορεία του ΤΖΟΚΕΡ, στην ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου iGaming και στη συνεχιζόμενη άνοδο των VLTs.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις επιχειρησιακές εξελίξεις της χρονιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Κάρας, το ΤΖΟΚΕΡ κατέγραψε εξαιρετική πορεία, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της ανανεωμένης δομής του παιχνιδιού. Το Powerspin σημείωσε νέα υψηλά επίπεδα απόδοσης, ενώ το ΣΚΡΑΤΣ συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενισχυμένο από βελτιώσεις προϊόντων και αποτελεσματικές εμπορικές πρωτοβουλίες.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαδραμάτισαν και οι online δραστηριότητες, οι οποίες πλέον αποτελούν βασικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων. Το 2025, οι ψηφιακές δραστηριότητες συνεισέφεραν το 32% των συνολικών GGR, με τους τομείς iLottery και iGaming να καταγράφουν ετήσια αύξηση 24% και 17% αντίστοιχα. Τα VLTs κινήθηκαν επίσης ανοδικά, τόσο σε επίπεδο τέταρτου τριμήνου όσο και σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τη συνεχή αναβάθμιση του στόλου των παιγνιομηχανημάτων, που ενισχύει την εμπειρία των παικτών.

Παράλληλα, προχωρά με σταθερούς ρυθμούς το rebranding της εταιρείας σε Allwyn. Η μετάβαση, που ξεκίνησε στις αρχές του έτους, εξελίσσεται ομαλά και έχει ήδη λάβει θετική ανταπόκριση από πελάτες και συνεργάτες. Ο ιστότοπος Allwyn.gr έχει ανανεωθεί, συνδυάζοντας στοιχεία παιχνιδιού και infotainment, ενώ μέρος του δικτύου καταστημάτων έχει ήδη υιοθετήσει τη νέα εταιρική ταυτότητα. Η πλήρης μετάβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, με αντίστοιχες αλλαγές να έχουν πραγματοποιηθεί και σε σημαντικά χορηγικά σημεία, όπως η Allwyn Arena.

Αναφορικά με τη μερισματική πολιτική, η διοίκηση σημείωσε πως οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους θα ανέλθουν στα 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το προμέρισμα των 0,50 ευρώ που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και επιπλέον 0,80 ευρώ ανά μετοχή που συνδέεται με τη συνένωση με την Allwyn. Έγινε σαφές επίσης πως η νέα εταιρική οντότητα, υπό το brand της Allwyn, θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, ο κ. Κάρας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιδιαίτερα θετική. Όπως τόνισε, το πλαίσιο ενισχύει την προστασία των παικτών και της κοινωνίας συνολικά, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

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