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ΟΠΑΠ: Ιστορικό υψηλό στα καθαρά έσοδα το 2025 - Άλμα 4,9% στα €2,4 δισ.
Ανακοινώσεις
18:12 - 02 Μαρ 2026

ΟΠΑΠ: Ιστορικό υψηλό στα καθαρά έσοδα το 2025 - Άλμα 4,9% στα €2,4 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Αναλυτικά:

• Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2025 αυξήθηκαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ στα €2.407,9εκ. έναντι €2.296,2εκ. το 2024, αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης τόσο στο online όσο και την επίγεια δραστηριότητα (retail). Το δ’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €652,0εκ., σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση, με ισχυρή επίδοση των VLTs (+9,2%) και του iGaming (online καζίνο, +16,2%).

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το 2025 αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €1.018,9εκ. (χρήση 2024: €969,7εκ.), με μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι των εσόδων. Tο μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε €278,4εκ., αυξημένο κατά 0,4% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2024: €277,2εκ.).

• Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα €488,4εκ. έναντι €425,9εκ. το 2024, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €148,6εκ., υψηλότερα κατά 33,4% σε ετήσια βάση ή 15,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους διαφήμισης και των εξόδων μισθοδοσίας, χάρη στην αύξηση του προσωπικού για την υποστήριξη της ψηφιακής μας στρατηγικής.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2025 σημείωσαν μικρή μείωση κατά 0,9% σε ετήσια βάση στα €824,6εκ. (χρήση 2024: €832,0εκ.), ή στα €836,6εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση (+1,1% σε ετήσια βάση). Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €212,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2024: €245,1εκ.), μειωμένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση ή σε €222,4εκ. (-7,0%) σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, επηρεασμένα από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα.

• Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα €483,4εκ. (χρήση 2024: €485,8εκ.), μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €122,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2024: €145,8εκ.), χαμηλότερα κατά 16,2% σε ετήσια βάση. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη του 2025 ανήλθαν σε €496,1εκ, αυξημένα κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ το δ’ τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €132,8εκ. (-7,5% σε ετήσια βάση).

• Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA στο 0,20x (0,24x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). • Οι συνολικές διανομές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025 παρέμειναν ισχυρές, με ήδη καταβληθέντα €1,30 ανά μετοχή. €0,80 ανά μετοχή θα καταβληθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της επιχειρηματικής συνένωσης.

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Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2025 αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση στα €2.407,9εκ. (χρήση 2024: €2.296,2εκ.) ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης στο online σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάπτυξη της επίγειας δραστηριότητας. Τα GGR το δ’ τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €652,0εκ., αυξημένα κατά 0,6% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2024: €647,8εκ.), κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης των VLTs και του iGaming (online καζίνο).

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα €1.018,9εκ. έναντι €969,7εκ. το 2024, αυξημένο κατά 5,1% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων. Το δ’ τρίμηνο 2025 το μικτό κέρδος από παιχνίδια αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε στα €278,4εκ. έναντι €277,2εκ. το δ’ τρίμηνο 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2025 ανήλθαν σε €824,6εκ. έναντι €832,0εκ. στη χρήση 2024, μειωμένα κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ή αυξημένα κατά 1,1% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2025 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €212,0εκ., μειωμένα κατά 7,0% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση ή κατά 13,5% σε ετήσια βάση, λόγω των υψηλότερων εξόδων μάρκετινγκ και μισθοδοσίας.

Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2025 ανήλθαν σε €483,4εκ. έναντι €485,8εκ. στη χρήση 2024, μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση ή αυξημένα κατά 0,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €122,2εκ., μειωμένα κατά 16,2% σε ετήσια βάση, ή κατά 7,5% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, επηρεασμένα επίσης από τα υψηλότερα έξοδα τόκων.

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025:

«Το οικονομικό έτος 2025 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο για τον ΟΠΑΠ, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο GGR, γεγονός που οδήγησε στην επίτευξη των προβλέψεών μας. Τα αποτελέσματα του 2025 πήραν ώθηση κυρίως από τις εξαιρετικές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, τη δυναμική ανάπτυξη του KINO και τη συνεχιζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων iGaming. Επιπλέον, στο τέλος του έτους, οι online δραστηριότητες συνεισέφεραν το 32% του GGR του ΟΠΑΠ – το υψηλότερο ποσοστό κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα – ενώ η δυναμική του iLottery χαρτοφυλακίου μας συνέχισε να ενισχύεται. Επίσης, στις σημαντικότερες εξελίξεις του δ’ τριμήνου του 2025, περιλαμβάνονται οι ισχυρές επιδόσεις των VLTs και η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του PowerSpin, που σημείωσε άνοδο 27%. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι για την επιχειρηματική συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, η οποία δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών και προσφέρει στρατηγικά και οικονομικά οφέλη στους μετόχους μας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn θα διανείμει στους μετόχους €0,80 ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επιπλέον του προμερίσματος ύψους €0,50 ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Συνολικά, μια νέα εποχή, η εποχή της Allwyn, έχει ξεκινήσει και προσβλέπουμε σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από κορυφαίες καινοτομίες, μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης και την ισχυρή δέσμευσή μας στην κοινωνική συνεισφορά».

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Αναλυτικότερα τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ συνημμένα στο τέλος το κειμένου

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 18:24
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