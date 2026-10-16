ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,83% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2582,10 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 343,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές απέκτησαν άμεσα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό της ημέρας των 2571 μονάδων γύρω στις 12μμ, καθώς η έξαρση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ προϊδεάζει πάλι σενάρια αύξησης των επιτοκίων από τη Federal στο τέλος του μήνα, ενώ στην Κορέα οι τεχνολογικές μετοχές ξεπουλήθηκαν.

Η αντίδραση των αγοραστών οδήγησε σε μείωση των απωλειών μέχρι και τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 4,271% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,73%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-2,05%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Allwyn (-1,66%), η Cenergy (-5,05%), η Optima (-4,74%), η Βιοχάλκο (-2,95%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,89%), ο ΟΤΕ (-1,24%), η Metlen (-1,03%) και η Helleniq Energy (-2,05%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+2,33%), η Aegean (+1,48%), η ΕΥΔΑΠ (+1,05%), το Jumbo (+1,67%) αλλά και η ΓΕΒΚΑ (+2,31%), η Bylot (+2,11%) και ο Φουρλής. Απολογιστικά, 32 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 69 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα. Ο Γενικός Δείκτης συνέχισε και σήμερα την πλαγιοκαθοδική του πορεία, παραβιάζοντας την στήριξη των 2590 μονάδων,

που αποτελεί πλέον την πλησιέστερη αντίσταση. Παρήγορο ότι αντέδρασε ανοδικά από την εκείνη των 2570 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

Alpha Finance – AXIA: πιο προσεκτική για την πορεία της ελληνικής αγοράς μετοχών στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Οι ισχυρές αποδόσεις μπορεί να πυροδοτήσουν κατοχύρωση κερδών. Το rebalancing της 18/9, που συνδέεται με την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά, πιθανότατα προκάλεσε σημαντικές τοποθετήσεις εκ των προτέρων. Οι επενδυτές που θέλουν να αυξήσουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα ίσως προτιμήσουν να περιμένουν τη νέα χρονιά. Η αυξανόμενη μεταβλητότητα στα ομόλογα και στις τιμές ενέργειας μπορεί να μεταδοθεί και στις μετοχές. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με τιμή-στόχο 4,71 ευρώ η κορυφαία επενδυτική επιλογή.

CMF: Στα €7,5 η τιμή διάθεσης, υπερκάλυψη πάνωαπό 4 φορές. Μεγάλη υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή της ναυτιλιακής του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Euronext Athens. Απόφαση ΔΣ να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ.

ElvalHalcor: Δύο επενδύσεις αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της ΕΕ: το νέο κέντρο ανακύκλωσης αλουμινίου στον Κλάδο Αλουμινίου της ElvalHalcor και το ETEOCLES στον Κλάδο Χαλκού, που αφορά την αξιοποίηση σκραπ χαλκού χαμηλής ποιότητας.

ΙΟΒΕ: Τον επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει συστηματικά υψηλότερος από εκείνον της Ευρωζώνης, αναδεικνύει ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία (στο 4% το 2026 από 2,9% το 2025 και εκτίμηση για 3% το 2027), διατηρώντας την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026, αλλά αναθεωρώντας οριακά προς τα κάτω, στο 1,9% από 2%, την εκτίμησή του για το 2027.

Προϋπολογισμός, 9μηνo 2026: Πρωτογενές πλεόνασμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ύψους €7.589 εκ. έναντι στόχου για €5.129 εκ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε €56.072 εκ. (+€1,6 δις. μετά τις αναγκαίες προσαρμογές). Οι δαπάνες ανήλθαν στα €57.672 εκ., +€465 εκ. έναντι του στόχου.