Πώς άλλαξαν όλα για την Ουκρανία, μαζί και η στάση της Ελλάδας

Η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν είχε άμεσα αποτελέσματα, όσο και αν οι περισσότεροι επιμένουν να υποκρίνονται ότι τα αγνοούν. Τα κυριότερα από αυτά: ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν είναι πλέον απομονωμένος από τη Δύση και το θέμα της Ουκρανίας φαίνεται ότι προχωρεί προς μία (όποια και αν είναι αυτή) λύση, με συνοπτικές διαδικασίες.

Εν όψει λοιπόν της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα (18/8), φαίνεται ότι εξελίσσονται σαρωτικές αλλαγές σε όλα. Μεταξύ αυτών, και στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Φάνηκε αυτό μάλλον ξεκάθαρα στην ενημέρωση έπειτα από τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας την Κυριακή (17/8).

Όπως ανέφεραν επίσημες κυβερνητικές πηγές, «η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία της εγγυήσεων ασφάλειας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές». Και - το σημαντικότερο: «Σχετικά με με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις». Είναι μία σαφής μετακίνηση από τη «σκληρή» στάση των προηγουμένων ετών - και μάλλον επιβεβλημένη από την πραγματικότητα…