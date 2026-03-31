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ΟΛΠ: Σημαντική αύξηση 8,6% εσόδων και EBITDA το 2025 - Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή
Ναυτιλία
17:44 - 31 Μαρ 2026

ΟΛΠ: Σημαντική αύξηση 8,6% εσόδων και EBITDA το 2025 - Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζοντας ιστορικά υψηλά σε έσοδα και EBITDA, καθώς και ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς επιχειρησιακούς τομείς.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €250,8 εκατ., αυξημένα κατά 8,6% ή €19,9 εκατ. σε σύγκριση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €132,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €86,2 εκατ., μειωμένα κατά 1,5%. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή ανθεκτικότητα της εταιρείας σε καιρούς σημαντικών προκλήσεων. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €149,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Διοίκηση προτείνει διανομή μερίσματος ύψους €1,896 ανά μετοχή, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο μέρισμα ύψους €1,92 το 2024, διατηρώντας έτσι σταθερή μερισματική πολιτική με την απόδοση του 55% των καθαρών κερδών ως ανταμοιβή προς τους μετόχους.

Στους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς, η κρουαζιέρα κατέγραψε νέο ρεκόρ, σε επιβατική κίνηση και έσοδα που αυξήθηκαν κατά 24,8%. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στοχευμένες συνεργασίες ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σταθμός αυτοκινήτων παρουσίασε μικρή μείωση εσόδων κατά 5,4%, λόγω των έκτακτων εσόδων αποθήκευσης που είχαν καταγραφεί το 2024. Σημαντική αύξηση παρουσίασε το φορτίο διαμετακόμισης κατά 17,6%, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Ο Προβλήτας Ι, τον οποίο διαχειρίζεται απευθείας η ΟΛΠ Α.Ε., παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 17,0%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διακίνησης φορτίων και για πρώτη στην ιστορία του παρουσιάζει καθαρή κερδοφορία. Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ σημείωσαν αύξηση εσόδων κατά 10,8% παρά τη μείωση της διακίνησης κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο. Συνολικά, η δραστηριότητα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αυξάνοντας σημαντικά τα συνολικά έσοδα των Προβλητών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει κρατήσει κλειστή τη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στην ακτοπλοΐα, καταγράφηκε μείωση των εσόδων κατά 28,4% λόγω της μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διατήρηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και της θετικής ανταπόκρισης της ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο αριθμός των επιβατών και των οχημάτων σημείωσε νέα αύξηση επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του Πειραιά ως βασικού πυλώνα της εγχώριας ακτοπλοΐας και της διασύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διατήρησε έντονη δραστηριότητα το 2025, ωστόσο τα συνολικά έσοδα από ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 7,2%, κυρίως λόγω της τετράμηνης συντήρησης μίας εκ των δεξαμενών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, δήλωσε: «Το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού, με ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις. Μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον πετύχαμε νέα θετικά αποτελέσματα, ενώ συνεχίσαμε να επενδύουμε συστηματικά στο μέλλον του λιμένα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής μας και την αφοσίωση των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμένα και της ελληνικής οικονομίας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 18:57
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