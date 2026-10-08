Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Μία ακόμη δύσκολη μέρα ξημέρωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να παίρνουν σαφές προβάδισμα, οδηγώντας τον ΓΔ κοντά στις 2.570 μονάδες, σε χαμηλό διμήνου.

Συγκεκριμένα, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες, υποχωρώντας κατά 2,06% (ή 53,97 μονάδες), ενώ στα χαμηλά της ημέρας έφτασε να χάνει μέχρι και περισσότερο από 3% αγγίζοντας τις 2.541,57 μονάδες. Από την άλλη, το υψηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.605,88 μονάδες.

Σε επίπεδο 2ημέρου ο ΓΔ έχει χάσει σωρευτικά -4,4%, ενώ οι απώλειές του από την αρχή του μήνα μέχρι σήμερα αγγίζουν το 6,22%. Σε επίπεδο έτους η απόδοσή του διαμορφώνεται στο +21,09%.

Ο τζίρος ανήλθε στα 627,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 94,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 16,6 εκατ. τεμάχια αξίας 96,4 εκατ. ευρώ.

«Πρωταγωνίστριες» και της σημερινής συνεδρίασης ήταν οι τράπεζες, που βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο των πωλητών, με τον κλαδικό δείκτη (ΔΤΡ) να κατρακυλά πάνω από 3%, ενώ με ισχυρές απώλειες έκλεισαν την ημέρα και τα blue chips.

Ειδικότερα, ο τραπεζικός δείκτης δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσεις, τερματίζοντας στις 3.003,27 μονάδες, με απώλειες 3,61%. Σε επίπεδο 2ημέρου, δε, έχει χάσει πάνω από 7%.

Με απώλειες 2,16% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE, υποχωρώντας στις 6.577,49 μονάδες. Πτωτικά κινήθηκε και ο Mid Cap, ο οποίος έκλεισε στις 2.953,99 μονάδες (-2,43%).

Στο ταμπλό, οι τράπεζες σημείωσαν μεγάλες απώλειες, με την ΑΛΦΑ στο -3,47%, την ΠΕΙΡ στο -3,82%, την ΕΤΕ στο -3,11% και την ΕΥΡΩΒ στο -3,65%.

Credia και Optima στα «κόκκινα» επίσης με απώλειες -4,62% και -5,25% αντίστοιχα, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχασε λίγο περισσότερο από 3,5%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν και οι Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ με απώλειες άνω του 6% έκαστη (6,69% και 6,46% αντίστοιχα), ενώ στο -4,42% έκλεισε η Cenergy, στο -2,23% η ΤΙΤΑΝ, στο -2,56% η Aktor και στο -3,62% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, με κέρδη έκλεισε η Allwyn (+2,2%) στα 11,85 ευρώ, ενώ οι Helleniq Energy και Motor Oil έκλεισαν με κέρδη άνω του 1% και η Coca Cola βρέθηκε στο +0,6%.

Παράλληλα, στον Mid Cap κερδισμένη βγήκε η Euronext Athens (+3,96%), ενώ απώλειες άνω του 6% κατέγραψε ο ΟΛΘ (-6,3%) και ο ΟΛΠ (-6,75%) και άνω του 4% ο ΑΔΜΗΕ (-4,76%), ενώ από κοντά και ο ΑΒΑΞ έκλεισε στο -3,6%

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Στο «μικροσκόπιο» των traders

Στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών βρίσκονται οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, με την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Η επάνοδος του Brent πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, την ώρα που η διατήρηση των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων σε υψηλά επίπεδα λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα στη Wall Street, σε συνδυασμό με την περαιτέρω όξυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ενισχύει τις πιέσεις στις αγορές. Παράλληλα, η απουσία σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά αφήνει την Αθήνα περισσότερο εκτεθειμένη στις κινήσεις των ξένων χρηματιστηρίων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μεταβλητότητα εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τα μηνύματα που εκπέμπει η Federal Reserve σχετικά με την επόμενη φάση της νομισματικής πολιτικής. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο μίας ακόμη αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στο 2026, γεγονός που ενισχύει τη στάση αναμονής και την επιφυλακτικότητα στις αγορές.

Η πιθανότητα παραμονής των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για τις αγορές. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη καθιστά λιγότερο ελκυστικές τις τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, μεταξύ των οποίων και οι μετοχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Επιχειρηματικά νέα

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία εισαγωγής της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατ. νέων μετοχών. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ο βασικός στόχος της άντλησης κεφαλαίων ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ.

Το δεσμευτικό εύρος τιμών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί δεσμευτικές επενδυτικές συμμετοχές ύψους 70 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% του βασικού στόχου άντλησης.

Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 4,15 εκατ. μετοχών της Verallis στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τον κωδικό «VRLS», ενώ η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης έχει καθοριστεί στα 0,95 ευρώ.