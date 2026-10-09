Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Με άνοδο έκλεισαν την Παρασκευή 9/10 οι αμερικανικές μετοχές, με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακάμψουν μετά από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά και τις πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,64% κλείνοντας στις 27.366,17 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,59% στις 7.811,54 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 423 μονάδων ή 0,83% στις 51.654,95 μονάδες.

Κέρδη για τη SpaceX, πιέσεις στις τηλεπικοινωνίες

Η μετοχή της SpaceX ενισχύθηκε, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας διαστημικών και δορυφορικών υπηρεσιών του Έλον Μασκ ότι συμφώνησε να εξαγοράσει ένα πανεθνικό χαρτοφυλάκιο αδειών χρήσης ραδιοφάσματος.

Αντίθετα, οι μετοχές των AT&T, Verizon και T-Mobile υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι η συμφωνία θα εντείνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Θετική ήταν η εικόνα και για άλλες τεχνολογικές μετοχές, με τις εταιρείες λογισμικού να ξεχωρίζουν. Η Palo Alto Networks σημείωσε άνοδο σχεδόν 5%, ενώ οι CrowdStrike και Palantir Technologies ενισχύθηκαν κατά 4% και 3% αντίστοιχα. Η Microsoft και η Amazon κατέγραψαν επίσης κέρδη περίπου 2% η καθεμία.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι μετοχές εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης. Οι Merck και Gilead Sciences ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 3% η καθεμία, ενώ άνοδο κατέγραψε και η Moderna, εν μέσω αισιοδοξίας που συνδέεται με αναφορές για προσπάθειες ανάπτυξης αντικαρκινικών εμβολίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Οι τεχνολογικές μετοχές, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις την Πέμπτη, μετά την επιβεβαίωση από το CNBC ότι η OpenAI ενημέρωσε επενδυτές πως τα ετησιοποιημένα έσοδά της είχαν φτάσει τα 50 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τον προηγούμενο μήνα είχαν δημοσιευθεί ευρέως πληροφορίες για έσοδα ύψους 68 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, το συγκεκριμένο ποσό περιλάμβανε και ακαθάριστα έσοδα από συνεργάτες.

Ο Nasdaq υποχώρησε την Πέμπτη περισσότερο από 1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τα μέσα Αυγούστου. Ήταν η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών για τον τεχνολογικό δείκτη, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που είχε σημειώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Οι ρευστοποιήσεις αντανακλούσαν ακραίες ανισορροπίες στις τοποθετήσεις των επενδυτών, οι οποίες, κατά την άποψή μας, δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί. Γι’ αυτό και το σύνολο των τεχνολογικών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα καταγράψει απλώς μια απότομη ανάκαμψη σε σχήμα V», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Όπως πρόσθεσε, το βασικό ζήτημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο η διάκριση μεταξύ ακαθάριστων και καθαρών εσόδων, όσο το γεγονός ότι οι εξειδικευμένες εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα εμφανίζουν ολοένα λιγότερο ελκυστικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και ότι οι αγορές δείχνουν αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στον μεγάλο όγκο χρέους και μετοχικού κεφαλαίου που κατευθύνεται στον κλάδο.

Κέρδη σε εβδομαδιαία βάση παρά την αστάθεια

Παρά τις διακυμάνσεις και την άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά 24 ετών μέσα στην εβδομάδα, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες οδεύουν προς θετικό εβδομαδιαίο αποτέλεσμα.

Ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν ενισχυθεί κατά λιγότερο από 1% ο καθένας, ενώ ο S&P 500 καταγράφει κέρδη περίπου 1%.

Την επόμενη εβδομάδα η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων θα ενταθεί, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο, μαζί με σημαντικές εταιρείες όπως οι Johnson & Johnson και UnitedHealth. Οι δύο τελευταίες αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τρίτη, την ίδια ημέρα με τις Wells Fargo και Citigroup.

Ο Μάικλ Μόναχαν της Founder ETFs εμφανίζεται θετικός για την πορεία των μετοχών έως το τέλος του έτους, επικαλούμενος την ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται να καταγράψουν οι εταιρείες. Ωστόσο, εκτιμά ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις αγορές.

Αυτό ισχύει ακόμη και μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του επόμενου μήνα.

«Η σύγκρουση είναι ένας από τους παράγοντες που εμποδίζουν την αγορά να αποτυπώσει πραγματικά πόσο ισχυρές είναι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των εταιρικών κερδών», δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο CNBC, προσθέτοντας ότι μια πιο βίαιη και ευρύτερη πολεμική σύγκρουση, με επέκταση των μετώπων, δεν έχει ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις της αγοράς.

Πετρέλαιο: Οριακή υποχώρηση μετά τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν

Οι δείκτες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησε να προμηθεύσει με ντίζελ τόσο την αμερικανική όσο και την παγκόσμια αγορά. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έκλεισαν με οριακή άνοδο, υποχώρησαν ελαφρώς στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκαν κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 104 δολάρια.