Wall Street: Επιστροφή σε θετικό έδαφος με ώθηση από την τεχνολογία

Η Wall Street έκλεισε με άνοδο τη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10), καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές μετά το κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο συνδέθηκε με ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,43% στις 7.692,64 δολάρια και ο Nasdaq σημείωσε άλμα 1,11% στις 26.430,89 δολάρια. Από την άλλη, ο Dow κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,07% στις 51.966,60 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Intel ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από αναλυτές της JPMorgan. Οι μετοχές των Advanced Micro Devices (AMD) και Micron Technology σημείωσαν επίσης άνοδο 1% και 2%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, η CoreWeave, ένας από τους βασικούς παρόχους υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανέστρεψε τα αρχικά της κέρδη και υποχώρησε κατά 3%, παρά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από την Goldman Sachs. Η μετοχή της είχε καταγράψει πτώση άνω του 25% την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρησή της από τον Νοέμβριο του 2025, λόγω ανησυχιών σχετικά με το χρέος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 2% την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Ιουνίου. Ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 4,5%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων εβδομάδων. Ο κλάδος της πληροφορικής υποχώρησε επίσης περισσότερο από 6%, σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ο κλάδος της τεχνολογίας ήταν εκείνος που δέχθηκε τις μεγαλύτερες καθαρές εκροές κεφαλαίων παγκοσμίως την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα hedge funds προχώρησαν στις μεγαλύτερες πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών ως ποσοστό των θέσεών τους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της αγοράς, μετά από δημοσίευμα του CNBC, το οποίο επικαλούμενο πηγές ανέφερε ότι τα έσοδα της Anthropic κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 16,8 δισ. δολάρια.

Παρότι το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 11,6 δισ. δολάρια του δεύτερου τριμήνου, η εξέλιξη προκάλεσε προβληματισμό στους επενδυτές σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων σε σχέση με τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι επενδυτές στην αγορά εταιρικών ομολόγων έχουν αρχίσει να αποφεύγουν την CoreWeave, με τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps – CDS) της εταιρείας να εμφανίζουν επίπεδα που παραπέμπουν σε σοβαρή πιστωτική επιδείνωση.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παρακολουθούσαν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις κατά πλοίων στον Περσικό Κόλπο και συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές.

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας έχουν αρχίσει να ενισχύονται, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να διαρκέσουν έως και το 2027.

Τη Δευτέρα (19/10), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) συνέχισαν να κινούνται κατά βάση ανοδικά, για να σταθεροποιηθούν στη συνέχεια προς τις βραδινές ώρες. Το Brent ενισχύθηκε ελαφρώς, διαπραγματευόμενο περίπου στα 110 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε ήπια πτώση 0,17%, προσεγγίζοντας τα 98,8 δολάρια.

Τέλος, αυτή την εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες, όπως η Meta Platforms και η Tesla. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς.