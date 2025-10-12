«Μπλόκο» του Εφετείου στα σχέδια Τραμπ για αποστολή Εθνοφρουράς στο Ιλινόις

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε το Σάββατο (11/10) το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να επιτραπεί άμεσα η αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Ιλινόις, διατηρώντας την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που είχε προσωρινά μπλοκάρει την κινητοποίηση.

Με σύντομη απόφασή του, το 7ο Εφετείο των ΗΠΑ όρισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα να αποστείλει στρατεύματα, ωστόσο οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς που βρίσκονται εκτός Ιλινόις δεν υποχρεούνται προς το παρόν να επιστρέψουν στις πολιτείες προέλευσής τους. Η κινητοποίηση αφορούσε εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Τέξας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ομοσπονδιακή δικαστής, Έιπριλ Πέρι, είχε εκδώσει την Πέμπτη (9/10) την αρχική απόφαση που ανέστειλε την αποστολή, εκφράζοντας αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι στρατιώτες ήταν απαραίτητοι για την προστασία των ομοσπονδιακών πρακτόρων από βίαιους διαδηλωτές. Παρόμοια απόφαση είχε εκδοθεί και στο Όρεγκον, όπου άλλος ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την αποστολή στρατευμάτων στο Πόρτλαντ, αν και εφετείο φαίνεται διατεθειμένο να ανατρέψει αυτή την απόφαση.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι δημοκρατικοί κυβερνήτες των πολιτειών προσέφυγαν κατά του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υπερβάλλει σκόπιμα για τη βία στις διαδηλώσεις, ώστε να δικαιολογήσει την επέμβαση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Η απόφαση της Πέρι θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 23 Οκτωβρίου, με δυνατότητα παράτασης.