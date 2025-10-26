Μαλαισία: Υπογραφή Τραμπ σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Μια σημαντική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπεγράφη στην Κουάλα Λουμπούρ μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, με τη συνυπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία.

Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του πρωθυπουργού της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, και του Ταϊλανδού ομολόγου του, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου συμμετέχει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «Μεγάλη Συμφωνία Ειρήνης», σημειώνοντας ότι διαπραγματεύθηκε “με υπερηφάνεια” μεταξύ των δύο πλευρών, λίγο πριν την άφιξή του στη Μαλαισία – πρώτο σταθμό της ασιατικής του περιοδείας που θα συνεχιστεί σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Μαλαισίας, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε το κείμενο «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» και όχι πλήρη ειρηνευτική συνθήκη.

Σύμφωνα με τον Μαλαισιανό υπουργό Εξωτερικών Μοχάμαντ Χασάν, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη περιφερειακών παρατηρητών στις αμφιλεγόμενες συνοριακές περιοχές, την απόσυρση βαρέων όπλων και, σε δεύτερο στάδιο, την αποναρκοθέτηση κατά μήκος των συνόρων.

«Θέλουμε να μην υπάρξουν άλλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε ο Χασάν, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία είναι «ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σταθερότητα».

Οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε αιματηρές μάχες τον περασμένο Ιούλιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άτομα και να εκτοπιστούν περισσότεροι από 300.000 άμαχοι – οι σοβαρότερες συγκρούσεις των τελευταίων δέκα ετών. Αφορμή αποτέλεσε η παλιά συνοριακή διαμάχη για εδάφη κοντά στον ναό Πρεά Βιχεάρ, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η Καμπότζη εξακολουθεί να φιλοξενεί δεκάδες εκτοπισμένους κατοίκους σε προσωρινούς καταυλισμούς κοντά στη μεθόριο, ενώ η Ταϊλάνδη ζητεί από την Πνομ Πενχ να αποσύρει τα στρατεύματά της και να ενισχύσει τα μέτρα κατά των διαδικτυακών εγκληματικών δικτύων που δρουν στην περιοχή.

Η νέα συμφωνία θεωρείται βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, αν και αναλυτές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θα κριθεί από την πολιτική βούληση των δύο κυβερνήσεων και τη συνεχή διεθνή παρακολούθηση της διαδικασίας.