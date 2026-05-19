Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

Μέσω νέων δηλώσεών του σήμερα (19/5), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τη Δευτέρα οι ΗΠΑ βρίσκονταν πολύ κοντά στην εκτέλεση νέας επίθεσης προς την Τεχεράνη και μάλιστα -όπως χαρακτηριστικά δήλωσε- ήταν «περίπου μία ώρα» μακριά από την υλοποίησή της.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία είχαν εξοπλιστεί με πυραύλους και άλλο οπλισμό και ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για επιχειρήσεις.

Επίσης, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν σε ένα ακόμη «ισχυρό πλήγμα» κατά του Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και τον τερματισμό της σύγκρουσης.