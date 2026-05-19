«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς
16:13 - 19 Μάι 2026

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει για τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι διαπραγματευτές της ΕΕ συγκεντρώνονται απόψε για μια κρίσιμη συνεδρίαση σχετικά με τη συμφωνία. Εκπρόσωποι των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα (19/5) στο Στρασβούργο, όπου συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο.      

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι συζητήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι αργά τη νύχτα, καθώς η Ένωση προσπαθεί να οριστικοποιήσει τη συμφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει στις απειλές του για επιβολή νέων δασμών.

Όπως σημειώνεται, οι Ουάσινγκτον χάνει την υπομονή της με τον αργό ρυθμό της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας. Τον Ιούλιο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν επί της αρχής της συμφωνίας στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Για τις Βρυξέλλες, η εξαιρετικά χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής πρακτικής και άσκηση δημοκρατίας. Στον αντίποδα, για τις ΗΠΑ είναι ένα ακόμη παράδειγμα της εμμονής της ΕΕ με διαδικασίες και κανόνες αντί για άμεση δράση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ όρισε νέα προθεσμία την 4η Ιουλίου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη φον ντερ Λάιεν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κάτι που θεωρητικά δίνει στην ΕΕ αρκετό χρόνο.

Ωστόσο, ορισμένες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία, δεν εμπιστεύονται την αμερικανική πλευρά, επικαλούμενες τις ενέργειες του Τραμπ μετά την υπογραφή της συμφωνίας - από τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας έως τη δέσμευσή του να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από την ΕΕ από 15% σε 25%, εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί.

Ιδιαίτερα οι Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές πιέζουν για τροποποιήσεις στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας «ρήτρας λήξης» που θα προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

Στο υπόβαθρο όλων αυτών παραμένει το αίσθημα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι η συμφωνία του Τέρνμπερι - η οποία θα επιβάλει δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ - δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ευρωπαϊκή πλευρά.

Παρ' όλα αυτά, η εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ δεν θα επιβάλει στο μέλλον νέα εμπορικά μέτρα, για παράδειγμα μέσω ερευνών βάσει του Άρθρου 301, αποτελεί ένα ρίσκο που οι Βρυξέλλες φαίνεται διατεθειμένες να αναλάβουν.

