Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (19/5) ότι θεωρεί πιθανή την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με την Κούβα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στήριξης προς τη χώρα, ανεξάρτητα από το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής στο νησί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Αβάνα έχει απευθύνει, κατά την εκτίμησή του, αιτήματα για βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και κρατικές δυσκολίες.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο καθεστώς της Κούβας, το οποίο χαρακτηρίζει διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό, προωθώντας σε επίπεδο πολιτικής την προοπτική αλλαγής καθεστώτος.

Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη και χωρίς να συνδέεται άμεσα με πολιτικές εξελίξεις στην ηγεσία της χώρας.