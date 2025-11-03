Σφοδρές μάχες για την κατάληψη του Ποκρόφσκ – Τι δηλώνουν Κίεβο και Μόσχα

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι πλησιάζει στον στόχο του να καταλάβει την πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι πλησιάζει στον στόχο του να θέσει υπό τον έλεγχό του την στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Από την πλευρά του, το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τις θέσεις τους, αν και η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Ήδη για τρία χρόνια και οκτώ μήνες συνεχίζεται η αιματηρή σύγκρουση στη χώρα, ενώ άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον περασμένο Ιούλιο. Το Κρεμλίνο θεωρεί προς το παρόν περιττή μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της κρίσης. «Απαιτείται πολύ προσεκτική εργασία επί των λεπτομερειών», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει και εξουδετερώσει ουκρανικές μονάδες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Επιπλέον, ρωσικά στρατεύματα φέρονται να έχουν εισχωρήσει στην συνοικία Πριγκορόντνι και να έχουν οχυρωθεί εκεί.

Ο ουκρανικός στρατός από την πλευρά του τόνισε ότι η επιχείρηση για την εκκαθάριση της πόλης από ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Κίεβο, αποτράπηκε ρωσική προσπάθεια να διακοπεί η γραμμή ανεφοδιασμού από τη βόρεια πόλη Ροντίνσκε. Στον ουκρανικό ιστότοπο ανοιχτών δεδομένων Deep State απεικονίζονται ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν ένα μικρό τμήμα του νότιου Ποκρόφσκ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πόλης χαρακτηρίζεται ως «γκρίζα ζώνη», χωρίς απόλυτο έλεγχο από καμία πλευρά.

Η σημασία της πόλης για την εξέλιξη του πολέμου

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που πριν τον πόλεμο είχε περίπου 60.000 κατοίκους, θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία ορμητήριο για προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ – τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο και τις οποίες η Μόσχα επιδιώκει να κατακτήσει πλήρως. Αν το Ποκρόφσκ πέσει, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ρωσική εδαφική προέλαση μετά την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίιβκα στις αρχές του 2024.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι τη νύχτα προς Δευτέρα οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ουκρανικού στρατιωτικού αεροδρομίου, εγκαταστάσεων συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού και βιομηχανικών υποδομών που εξυπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις. Σε άλλο μέτωπο, κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, οι ρωσικές μονάδες φέρονται να εκδίωξαν ουκρανικά στρατεύματα από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ωστόσο ότι οι ρωσικές απόπειρες να προωθηθούν στο κέντρο της Κουπιάνσκ απέτυχαν μέχρι στιγμής.

Ύστερα από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Κυριακής, οι περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια και Ντονέτσκ ανέφεραν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddy9dlsvk7ll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}