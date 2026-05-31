ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά
17:43 - 31 Μάι 2026

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ).  

«Drone έπληξε σήμερα κτίριο που στεγάζει μία τουρμπίνα του σταθμού, προκαλώντας, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οπή στον τοίχο του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΟΑΕ, η οποία επικαλείται τις τοπικές αρχές του πυρηνικού σταθμού.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία επίθεση κανενός είδους προερχόμενη από τον σταθμό ή εναντίον του», προειδοποιεί μέσω της ίδιας ανακοίνωσης ο γενικός διευθυντής της ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι. «Οποιος επιτίθεται κατά πυρηνικών σταθμών, παίζει με την φωτιά».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022 και είναι τοποθετημένος στη νότια όχθη του Δνείπερου, που λειτουργεί ως φυσική γραμμή μετώπου στην περιοχή.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η κρατική εταιρεία Rosatom κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά για στοχευμένη επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το drone καθοδηγούνταν μέσω οπτικής ίνας, κάτι που –όπως αναφέρει– «αποκλείει το ενδεχόμενο ατυχήματος».

«Σήμερα βρεθήκαμε κοντά σε ένα περιστατικό που κινδυνεύει να επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «στερούμενες λογικής».

«Δεν καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο η Ουκρανία θα έπληττε τον δικό της πυρηνικό σταθμό στο δικό της έδαφος, την κυριαρχία επί του οποίου επιδιώκει να ανακτήσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Θεωρούμε τις δηλώσεις αυτές νέα επιχείρηση παραπληροφόρησης εκ μέρους του κράτους της κατοχής».

