ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις
14:00 - 31 Μάι 2026

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την πιθανότητα προσωρινού παγώματος του μηχανισμού αναπροσαρμογής του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διαρκεί ήδη τέσσερις μήνες.

Πιο αναλυτικά, η ΕΕ είχε θεσπίσει πέρυσι έναν ευέλικτο μηχανισμό, βάσει του οποίου το πλαφόν αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες σε επίπεδο 15% κάτω από τη μέση τιμή αγοράς του ρωσικού αργού. Το ισχύον όριο διαμορφώνεται στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι και προβλέπεται να επανεξεταστεί μέσα στο καλοκαίρι.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, απαγορεύεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες, όπως ασφάλιση ή μεταφορά, για φορτία πετρελαίου που πωλούνται πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επόμενη αναθεώρηση τον Ιούλιο ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πλαφόν, ακόμη και στα 65 δολάρια το βαρέλι, υψηλότερα, δηλαδή, από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της G7.

Ποια σενάρια εξετάζονται - Πότε θα ληφθούν τελικές αποφάσεις

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το σενάριο παγώματος του μηχανισμού, ώστε το όριο να παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα. Εναλλακτικά, εξετάζεται η αναστολή των αυτόματων αυξήσεων έως το τέλος του έτους, λόγω των έκτακτων γεωπολιτικών συνθηκών, ή ο περιορισμός κάθε αύξησης στο επίπεδο των 60 δολαρίων, σε ευθυγράμμιση με τη G7.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει επίσημη πρόταση για νέο πακέτο μέτρων στις αρχές Ιουνίου, με τα κράτη-μέλη να έχουν ήδη ενημερωθεί για τις βασικές κατευθύνσεις.

Το πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει επιπλέον κυρώσεις σε τράπεζες, εμπόρους πετρελαίου, διυλιστήρια και παρόχους κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες, οι οποίοι φέρονται να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τους περιορισμούς.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπου 20 ακόμη δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», μέσω του οποίου η Ρωσία μεταφέρει πετρέλαιο. Το πλαίσιο αυτό ενδέχεται να επεκταθεί και σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες εξαγωγών της Μόσχας.

Πού αποσκοπούν τα μέτρα

Στόχος των μέτρων είναι η περαιτέρω πίεση στα ενεργειακά έσοδα και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας, καθώς και ο περιορισμός της πρόσβασής της σε κρίσιμες προμήθειες για τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Στο ίδιο πλαίσιο, στο νέο πακέτο εξετάζονται και πρόσθετοι περιορισμοί σε κρίσιμα ορυκτά και μέταλλα που χρησιμοποιούνται στον αεροδιαστημικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και σε τεχνολογίες όπως συστήματα παρεμβολών σήματος που σχετίζονται με στρατιωτικές εφαρμογές.

Να σημειωθεί, ωστόσο, πως για την υιοθέτηση των κυρώσεων απαιτείται ομοφωνία, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν σύνθετες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Χώρες με έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα, όπως η Ελλάδα, έχουν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις για αλλαγές στο πλαφόν, ενώ άλλα κράτη δίνουν έμφαση στις επιπτώσεις σε ενεργειακά και εμπορικά συμφέροντα.

