ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης
Οικονομία
15:33 - 01 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Reporter.gr Newsroom
Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.   

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

  • Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατικήσυμπεριφορά
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

