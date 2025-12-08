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Συνάντηση Ερντογάν - Όρμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή ρωσικού αερίου προς την Ουγγαρία
Ειδήσεις
19:36 - 08 Δεκ 2025

Συνάντηση Ερντογάν - Όρμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή ρωσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συμφώνησαν ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη συνέχιση της ροής ρωσικού αερίου προς την Ουγγαρία, όπως δήλωσε ο Όρμπαν τη Δευτέρα 8/12.

Η Ουγγαρία διατηρεί την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, προκαλώντας κριτική από αρκετούς συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Η Ουγγαρία υπέγραψε το 2021 μια 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου ετησίως και πέρυσι αύξησε τις αγορές από τη Gazprom, εισάγοντας περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

«Σήμερα συμφώνησα με τον πρόεδρο ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη διαδρομή ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε αέριο από τη Ρωσία στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι M1.

Ο Όρμπαν ανέφερε επίσης ότι η Ουγγαρία έχει λάβει φέτος 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στην Ουγγαρία εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις κατά της χρήσης ρωσικού πετρελαίου και αερίου, αφού ο Όρμπαν υπέβαλε αίτημα για αναστολή κατά τη διάρκεια φιλικής συνάντησης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Όρμπαν είχε επίσης συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα στα τέλη Νοεμβρίου, αναφέροντας στο Facebook ότι επισκέφθηκε τη Μόσχα «για να διασφαλίσει την ενεργειακή προμήθεια της Ουγγαρίας για τον χειμώνα και για την επόμενη χρονιά».

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