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Ουγγαρία – Ένδειξη καλής θέλησης από Μαγιάρ: Επιστροφή μετρητών και χρυσού στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:30 - 06 Μάι 2026

Ουγγαρία – Ένδειξη καλής θέλησης από Μαγιάρ: Επιστροφή μετρητών και χρυσού στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουγγαρία παρέδωσε στην Ουκρανία μετρητά και χρυσό που είχαν κατασχεθεί από ουκρανική τράπεζα, εξέλιξη που το Κίεβο χαρακτηρίζει θετικό βήμα προς την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, οι οποίες είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ουγγρικές αρχές επέστρεψαν πλήρως τα χρήματα και τον χρυσό που είχαν κατασχεθεί τον Μάρτιο από την υπηρεσία ασφαλείας της Βουδαπέστης και ανήκαν στην κρατική ουκρανική τράπεζα Oschadbank.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «σοβαρό βήμα» προς την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες είχαν βρεθεί σε ένταση υπό την προηγούμενη πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, επί κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, που ηττήθηκε στις εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί το Σάββατο, οι ουγγρικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν προχωρήσει τον Μάρτιο στη σύλληψη επτά Ουκρανών πολιτών. Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν για μεταφορά περίπου 82 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και χρυσό, με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος. Η Ουκρανία είχε απορρίψει τότε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «εκβιαστική ενέργεια».

Μετά την επιστροφή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ: «Είμαι ευγνώμων στην Ουγγαρία για την εποικοδομητική προσέγγιση και το πολιτισμένο βήμα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα χαρακτήρισε την επιστροφή των χρημάτων και του χρυσού ως «σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ανομίας του προηγούμενου καθεστώτος και της πιο εποικοδομητικής στάσης της νέας κυβέρνησης». Σε ανάρτησή του στο X σημείωσε ότι η Ουκρανία βλέπει την κίνηση αυτή ως ένδειξη προθυμίας της Ουγγαρίας να επαναπροσεγγίσει τις διμερείς σχέσεις «με αμοιβαίο σεβασμό και ρεαλισμό», προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να ανταποδώσει.

Οι σχέσεις Ουκρανίας–Ουγγαρίας είχαν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν είχε αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές της ευρωπαϊκής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, αντιτασσόμενος σε σχετικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, στο Κίεβο επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερές και λειτουργικές διμερείς σχέσεις στο επόμενο διάστημα.

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